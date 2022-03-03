 

Этой весной в тренде белый маникюр: 10 простых, но стильных дизайнов

03.03.2022, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Красиво смотрится белый маникюр на коротких и длинных ногтях. Можно придумать много разнообразных дизайнов с таким цветом. В нашей статье мы рассмотрим несколько вариантов данного маникюра. Выбирайте тот, что вам понравится, и воплощайте на своих ноготках.

Отличная комбинация – синий с белым

Эти цвета прекрасно сочетаются друг с другом. Их можно использовать в маникюре в морской теме. Можно также делать нейл-арт с узорами (причудливые линии, геометрические фигуры). Еще один интересный вариант – роспись под гжель.

Белый френч со стразами и без

Этот дизайн является бессменной классикой. Подойдет нейл-арт для любого случая. Часто можно увидеть его на руках у невест. Дополнять дизайн можно рисунками и стразами.

Молочный

Такой цвет подойдет тем, кто выбирает естественность и натуральность. Отлично подходит маникюр в таком тоне для тех, у кого строгий дресс-код.

Белый с серебром или золотом

Красиво будет смотреться маникюр, в котором сочетаются белый и серебристый. Можно заменить серебро золотом. Красиво будет смотреться френч с акцентной серебристой полоской.

Минимализм. Варианты дизайнов в таком стиле

Маникюр в стиле минимализм очень популярен благодаря своей универсальности. Такой нейл-арт, как правило, сдержанный, он не бросается в глаза. На ногти можно наносить как название брендов, так и, например, какие-то лозунги, девизы.

Весной и летом этого года также будут популярны следующие элементы на ногтях:

витые линии; точки; цветные блоки; лунки.

Сердца на ногтях

Еще один тренд весны – это нейл-арт с сердцами. Главное при создании такого маникюра использовать светлую подложку. На ногти можно наносить как одно сердце, так и комбинацию из нескольких.

Анималистичные принты

Отлично смотрятся животные принты на длинных ногтях. Белая основа – это отличный фон. На белый можно нанести принт далматинца или зебры. Хотя в теории можно использовать и любые животные принты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Филипп Киркоров пригласил именинника Джигана к себе в гости в Грецию

07.12 / Мнение: В Тель-Авиве расстреляли офицера Моссад

22.04 / Москалькова сообщила об отсутствии обращений по незаконным акциям

06.08 / Дмитрий Исхаков рассказал об их с Полиной Гагариной дочери Мии: “Вдруг мама не вернется”

10.04 / Максим Галкин объявил о разводе с Пугачёвой и переезде в Великобританию

10.05 / Врач Карасев назвал внешний признак предракового состояния

14.02 / Мнение: “5 вариантов нападения”

26.06 / Депутатам запретят оплачивать расходы любовниц

12.03 / На Сахалине драка школьников переросла в поножовщину

11.04 / Мнение: Шлем Константина Великого с могущественными артефактами внутри

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика