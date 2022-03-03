Этой весной в тренде белый маникюр: 10 простых, но стильных дизайнов

Красиво смотрится белый маникюр на коротких и длинных ногтях. Можно придумать много разнообразных дизайнов с таким цветом. В нашей статье мы рассмотрим несколько вариантов данного маникюра. Выбирайте тот, что вам понравится, и воплощайте на своих ноготках.

Отличная комбинация – синий с белым

Эти цвета прекрасно сочетаются друг с другом. Их можно использовать в маникюре в морской теме. Можно также делать нейл-арт с узорами (причудливые линии, геометрические фигуры). Еще один интересный вариант – роспись под гжель.

Белый френч со стразами и без

Этот дизайн является бессменной классикой. Подойдет нейл-арт для любого случая. Часто можно увидеть его на руках у невест. Дополнять дизайн можно рисунками и стразами.

Молочный

Такой цвет подойдет тем, кто выбирает естественность и натуральность. Отлично подходит маникюр в таком тоне для тех, у кого строгий дресс-код.

Белый с серебром или золотом

Красиво будет смотреться маникюр, в котором сочетаются белый и серебристый. Можно заменить серебро золотом. Красиво будет смотреться френч с акцентной серебристой полоской.

Минимализм. Варианты дизайнов в таком стиле

Маникюр в стиле минимализм очень популярен благодаря своей универсальности. Такой нейл-арт, как правило, сдержанный, он не бросается в глаза. На ногти можно наносить как название брендов, так и, например, какие-то лозунги, девизы.

Весной и летом этого года также будут популярны следующие элементы на ногтях:

витые линии; точки; цветные блоки; лунки.

Сердца на ногтях

Еще один тренд весны – это нейл-арт с сердцами. Главное при создании такого маникюра использовать светлую подложку. На ногти можно наносить как одно сердце, так и комбинацию из нескольких.

Анималистичные принты

Отлично смотрятся животные принты на длинных ногтях. Белая основа – это отличный фон. На белый можно нанести принт далматинца или зебры. Хотя в теории можно использовать и любые животные принты.