Этой весной в тренде белый маникюр: 10 простых, но стильных дизайнов
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Красиво смотрится белый маникюр на коротких и длинных ногтях. Можно придумать много разнообразных дизайнов с таким цветом. В нашей статье мы рассмотрим несколько вариантов данного маникюра. Выбирайте тот, что вам понравится, и воплощайте на своих ноготках.
Отличная комбинация – синий с белым
Эти цвета прекрасно сочетаются друг с другом. Их можно использовать в маникюре в морской теме. Можно также делать нейл-арт с узорами (причудливые линии, геометрические фигуры). Еще один интересный вариант – роспись под гжель.
Белый френч со стразами и без
Этот дизайн является бессменной классикой. Подойдет нейл-арт для любого случая. Часто можно увидеть его на руках у невест. Дополнять дизайн можно рисунками и стразами.
Молочный
Такой цвет подойдет тем, кто выбирает естественность и натуральность. Отлично подходит маникюр в таком тоне для тех, у кого строгий дресс-код.
Белый с серебром или золотом
Красиво будет смотреться маникюр, в котором сочетаются белый и серебристый. Можно заменить серебро золотом. Красиво будет смотреться френч с акцентной серебристой полоской.
Минимализм. Варианты дизайнов в таком стиле
Маникюр в стиле минимализм очень популярен благодаря своей универсальности. Такой нейл-арт, как правило, сдержанный, он не бросается в глаза. На ногти можно наносить как название брендов, так и, например, какие-то лозунги, девизы.
Весной и летом этого года также будут популярны следующие элементы на ногтях:
витые линии; точки; цветные блоки; лунки.
Сердца на ногтях
Еще один тренд весны – это нейл-арт с сердцами. Главное при создании такого маникюра использовать светлую подложку. На ногти можно наносить как одно сердце, так и комбинацию из нескольких.
Анималистичные принты
Отлично смотрятся животные принты на длинных ногтях. Белая основа – это отличный фон. На белый можно нанести принт далматинца или зебры. Хотя в теории можно использовать и любые животные принты.
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