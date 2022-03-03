 

Российские оккупанты взломали некоторые сайты местных властей в Украине и разместили фейк о капитуляции – СБУ

03.03.2022, 19:55, Новости дня
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“Это фейк! Оккупанты стремятся дезориентировать нас, посеять панику, разуверить граждан и склонить наши войска к сдаче”, – сказано в заявлении. 

В СБУ подчеркнули, что руководство государства вместе с народом противодействует российским войскам и “делает все возможное для освобождения украинских территорий от врага”.

“Власть, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять до победы!” – отметили в ведомстве.

В СБУ призвали получать информацию только из официальных источников и не распространять непроверенные и недостоверные факты. 

По предварительным данным, были взломаны сайты Жидачевского городского совета, Косовской районной государственной администрации и другие. Доступ к ним сейчас ограничен. 

На них было размещено обращение якобы от имени президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заявил, что не хочет, чтобы украинцы продолжали гибнуть, сообщил о подписании мирного договора с Россией и призвал сложить оружие. 

Компания “Энергоатом” сообщила в Telegram, что несколько сайтов Энергодара Запорожской области тоже транслируют фейковое обращение президента о капитуляции.

“Это дерзкий фейк. Оккупанты всеми способами пытаются остановить героическое сопротивление Энергодара”, – сказано в сообщении. 

Украинские власти ранее предупреждали, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию против украинского населения. Об этом, в частности, сообщил министр обороны Алексей Резников 1 марта.

“Сначала они планируют устроить перебои связи. После этого будут массово вброшены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию. На “подтверждение” этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные “документы”, а также смонтированные фейковые видеоролики. Это ложь. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа!” – подчеркнул он.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок. 

По информации Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения. 

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, нефтяного рынка России и ряда близких к Путину бизнесменов, чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Кроме того, санкции ввели против Центробанка России (ему запретили операции, связанные с управлением резервами и активами, после чего рубль рухнул до исторического минимума), а некоторые российские банки отключили от международной межбанковской системы SWIFT. 


Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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