“Пошли они на х…й, эти белые ходоки!” Навроцкая призвала не говорить и не писать “нет войне”, а думать только о победе

“Я считаю, что хватит писать, думать и говорить “нет войне”! Надо думать и говорить “победа”. Только “да”, никаких “нет”! Я считаю, что хватит просить русских проснуться! Пошли они на х…й, эти белые ходоки! Ничего их не научит, даже гробы с детьми. Это потерянная нация. Хотя и это слово не для них. Достаточно плакать на видео, мы не жертвы, мы победители! Наше оружие – это армия, язык и вера! И люди! Вот единственная наша правда и сила! Нация родилась, обратной дороги нет, только победа! Наши казаки валят их, как кегли, наши люди сплочены как никогда! Это Майдан, но нас сейчас не тысячи, а миллионы! Никто тогда не верил, что мы свалим того у…бка, но это произошло! Сейчас мы еще и верим! Не слушайте всех подряд! Не сомневайтесь! Плакать будем после победы! А теперь только уверенность, только пламенная вера! Слава Украине! Величественной моей стране!” – написала она в публикации.

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Публикация от Olga Navrotska (@navro)

Контекст:

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не сообщали). На 2 марта погиб 21 ребенок.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 2 марта потери оккупантов составили 5840 человек (“Радіо Свобода” уточнило, что это общая статистика для погибших и раненых). Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении упомянул о “почти 9000 убитых россиян”. В то же время в РФ признают только 498 погибших российских военнослужащих и 1597 раненых.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. 2 марта Гаагский трибунал приступил к расследованию.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

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