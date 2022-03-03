Войска РФ не позволяют открыть гуманитарные коридоры в Мариуполе – горсовет

В горсовете сообщили, что уже неделю остановлено производство на всех предприятиях группы “Метинвест” в Мариуполе, на предприятиях работают только те, кто обеспечивает поддержание жизнедеятельности оборудования и следит за тем, чтобы не допустить техногенных аварий.

“Сейчас сегодня речь не идет о возобновлении работы, ведь Мариуполь из-за военного вторжения россии в Украину остается без света и других коммуникаций. Аварийные бригады пытаются сделать все возможное и под обстрелами ремонтируют поврежденные врагом коммуникации. В городе нет связи никаких операторов на данный момент, надеемся, что она в ближайшее время будет восстановлена. Группа “Метинвест” готова в любой момент доставить в Мариуполь продукты и вещи первой необходимости. Но самое страшное, что враг не позволяет открыть гуманитарные коридоры, чем создает в Мариуполе гуманитарную катастрофу”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что волонтеры помогают мариупольцам и жителям ближайших поселков, которые остались без жилья: собирают теплую одежду, доставляют продовольствие.

“Компания обеспечила пребывание и питание более 130 человек в гостинице “Чайка”. Также предприятия компании в Мариуполе помогают нашим военным с топливом. Мы точно знаем, что победа будет за Украину! Мы уверены, что им нас не сломать и не запугать! Мариуполь был, есть и будет всегда только Украинским городом! Верим в победу и каждый на своем месте должен делать все ради нее!” – заявили в мэрии.

https://www.facebook.com/mariupolrada.gov.ua/posts/3178885492437571

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

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