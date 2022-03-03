Банк России будет самостоятельно печатать иностранную валюту

В пресс-службе Центробанка сообщили, что нашли решение, которое позволит наиболее эффективно бороться с последствиями экономических санкций, а также поможет удовлетворить спрос россиян в наличной валюте.

“Благодаря нашим новым мерам, все клиенты всех банков всегда смогут снимать деньги со своих валютных счетов. Мы так же работаем над возможностью проведения валютных интервенций с использованием долларов, произведенных Гознаком. Мы считаем справедливым решением напечатать ровно такое количество иностранной валюты, которое сейчас заморожено на наших корреспондентских счетах в других юрисдикциях”, – сообщил руководитель пресс-службы Банка России.

В компании “Гознак” подтвердили готовность напечатать нужное количество денежных знаков.

“Наша компания занимается производством купюр уже более 200 лет, мы уже работали с большинством технологий, которые используются для защиты, в частности, банкнот долларов США. В России есть полный цикл производства, так что, я думаю, тут без неожиданностей”, – заявил представитель Гознака.

—