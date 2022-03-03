Мнение: Меры поддержки ИТ, Голливуд стреляет себе в ногу и Эппл уходит из России

1. Правительство огласило впечатляющий список мер по поддержке отечественной айти-отрасли. Причины беспокойства понятны – во-первых, отрасль ключевая для дальнейшего развития страны и успешного противостояния Западу. Во-вторых, некоторые наши айти-компании могут пострадать от санкций, и им надо помочь.

В-третьих, среди айтишников традиционно много выпускников спецшкол, которых воспитывали в духе воинствующего космополитизма, идейного презрения к патриотизму. Сейчас наши западные друзья и партнёры развернут для них мощную рекламу эмиграции. Вот каков будет ответ на это:

https://iz.ru/1299388/2022-03-02/mishustin-anonsiroval-mery-podderzhki-sotrudnikov-it-kompanii

Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку, а также получить отсрочку от армии. Об этом 2 марта заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Кроме того, все российские IT-компании будут освобождены от проверок и уплаты налога на прибыль сроком на три года.

«На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%», — добавил он.

Мишустин также подчеркнул, что сейчас, в условиях введенных санкций, важно не допустить снижения темпов развития этой отрасли в стране.

Для многих парней армия – это карьерный мостик, позволяющий обзавестись жильём, получить льготное образование или начать карьеру в силовых структурах. Но молодые программисты год в армии воспринимают обычно как бесполезно потерянное время.

Если дать отсрочку айтишникам, то у многих молодых людей исчезнет мотив для эмиграции на Запад. Если, вдобавок, дать этим молодым людям льготную ипотеку (то есть возможность быстро приобрести себе жильё и обустроиться для жизни и работы в России), то поводов для эмиграции станет ещё меньше.

2. Голливудские компании отказались поставлять фильмы для показа в России. С одной стороны, это угрожает российскому кинопрокату – многие кинотеатры могут закрыться:

https://www.kommersant.ru/doc/5238448

https://lenta.ru/news/2022/03/01/disney/

С другой стороны, американское кино можно частично заместить отечественным, а частично – китайским и индийским. Там тоже есть культура, и сейчас, в 2022 году, азиатские ленты как минимум не уступают западным толерантным шляпам.

Вернуться на российский рынок Голливуду будет сложнее, чем уйти. Люди у нас хорошо запомнят, что американские киношники ввели против нас санкции. Пожалуй, эпоха голливудской пропаганды подошла в России к концу.

3. Похоже, шутки про хамон вскоре уступят место шуткам про айфон:

https://lenta.ru/news/2022/03/01/v_s_e/

https://lenta.ru/news/2022/03/01/app/

Компании Apple и Nike прекратили продажи в онлайн-магазинах России. Соответствующие сообщения появились на их сайтах.

На главной странице российского сайта Nike появилось сообщение, что в настоящее время компания не может гарантировать доставку товаров покупателям в России. «Посетите ближайший магазин Nike», — написано там.

На сайте Apple при выборе товара сообщается, что в настоящее время он недоступен.

Напомню, с сыром и хамоном, равно как и с прочим продовольствием, в России всё хорошо. Посмотрим, насколько успешно получится импортозаместить айфоны.