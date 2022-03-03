Мнение: Воронка безумия…

«Газпром» принял решение ликвидировать «Эхо Москвы».

Телеканал «Дождь» приостановил работу.

На Урале пять газет вышли с обложками, призывающими прекратить «спецоперацию». Ко всем пришла полиция, чтобы изъять тираж.

А профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о введении уголовной ответственности и лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейков о действиях вооруженных сил РФ.

Пока не знаю, что там конкретно прописано в законопроекте. Но видимо, фейком будет считаться называть войну войной, а не спецоперацией. Видимо, мы докатились до такого безумия, что за плакаты «Миру – мир» или «Нет войне» можно будут получить тюремный срок.

Иллюстрации отсюда и отсюда

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