Мнение: Воронка безумия…
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«Газпром» принял решение ликвидировать «Эхо Москвы».
Телеканал «Дождь» приостановил работу.
На Урале пять газет вышли с обложками, призывающими прекратить «спецоперацию». Ко всем пришла полиция, чтобы изъять тираж.
А профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о введении уголовной ответственности и лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейков о действиях вооруженных сил РФ.
Пока не знаю, что там конкретно прописано в законопроекте. Но видимо, фейком будет считаться называть войну войной, а не спецоперацией. Видимо, мы докатились до такого безумия, что за плакаты «Миру – мир» или «Нет войне» можно будут получить тюремный срок.
Иллюстрации отсюда и отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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