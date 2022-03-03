Мнение: О начале капитуляции Режима™. Путина сдают свои же?

На восьмой день войны против Украины даже до самых «верных» начал доходить весь трагизм и ужас нынешнего положения России, на которую ополчилось санкциями полмира. Дрогнули не только путинские «олигархи», как Роман Абрамович, пожелавший всю выручку от продажи любимого футбольного клуба передать на помощь Украине. Завибрировали высшие чиновники, причём далеко не «либералы».

Похоже, мы становимся свидетелями, как начался торг. И как готовится аккуратный слив прежде несокрушимого «вождя».

Как ни странно, «слабым звеном» оказался… российский МИД. Впрочем, чего же тут странного: у этих чуйка неплохо так развита. И пока министр Сергей Лавров — правда, уже в довольно обтекаемых формулировках — по должности что-то бубнит про условия для Украины, его заместитель и тёзка Сергей Рябков достаёт из-за пазухи белый флаг.

#Россия готова возобновить диалог с Западом по гарантиям безопасности и стратегической стабильности, заявил замглавы МИДа в эфире телеканала РБК (видимо, за неимением лучшего канала связи со своими американскими и европейскими визави). «Мы к диалогу по этим вопросам, а также по вопросам, связанным со стратегической стабильностью, готовы. Мы сожалеем о том, что несколько дней назад коллеги в Вашингтоне приняли решение и объявили об этом: приостановить такие контакты и отложить их на потом», — буквально сказал чиновник. Видимо, позабыв, что #США были готовы до последнего продолжать дипломатические усилия, чтобы избежать конфликта. Переговоры Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеным должны были начаться как раз 24 февраля. Но вместо них началась канонада.

Ну, вообще-то возвращаться с поникшей физиономией туда, где ты громко хлопнул дверью — это слив. Особенно, если успел наворотить крутых дел, получить сдачи и только после этого жалобно заблеять «Давай поговорим по-хорошему»…

Собственно, картина ясна. Едва ли этот зондаж почвы для возвращения за стол переговоров начался по поручению из Кремля, либо является «частной инициативой» самого замминистра. Скорее всего, какая-то часть ближнего круга, наименее «замазанная», уже понимая весь бесперспективняк текущей ситуации, отчаянно ищет возможности спастись с «Титаника». При всей условности аналогий, Сергей Рябков тут выступает своего рода Карлом Вольфом.

Что ж, «вовремя предать — это значит предвидеть», как говорил весьма ловкий французский дипломат, занимавший пост министра иностранных дел при трёх режимах, начиная со Второй Директории и заканчивая правительством Луи-Филиппа. Его заветы сильны и на Лубянке, и на Смоленке. Посему остаётся лишь догадываться, кто в высшем российском руководстве могут быть условными «Гиммлером с Кальтенбрунером», а также что они готовы предложить.

Какие будут предположения?

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