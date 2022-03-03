Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян поженились

Сегодня Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян сыграли точнее. Точнее, просто расписались в одном из столичных ЗАГСов. О своем желании связать себя узами брака они объявили накануне.

В старом (зато белом) платье и кардигане, со сломанным ногтем, в самодельной прическе и с самодельным макияжем я только что первый раз в жизни вышла замуж.

И последний, разумеется, – написала Маргарита под фото, на котором они сидят за столом и подписывают акт о регистрации брака.

Напомним, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян вместе с 2013 года. У пары трое детей – 9-летняя дочь Марьяна, 7-летний сын Баграт и дочка Миро, которой в октябре исполнилось 2 года. Кроме того, у Тиграна есть две дочки от предыдущего брака с актрисой Аленой Хмельницкой – 27-летняя Александра и 12-летняя Ксения. В марте 2020 года Симоньян потеряла четвертого ребенка – у нее случился выкидыш.

Кстати, Тигран Кеосаян не раз звал любимую замуж. Но та все отказывала и отшучивалась, что “испытывает его на прочность”:

Никогда не хотела замуж, – заявила она в интервью Валерии в августе прошлого года. – Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: “Роднуль, я просто коллекционирую кольца”. Мне кажется, не спугнуть бы. Лучшее — враг хорошего. И потом — зачем? В современном мире это какие-то формальности. Прагматически тоже не нужно выходить замуж. Брак влечет за собой огромное количество ненужной бумажной работы. Вот, я захотела купить квартиру в Сочи в ипотеку, а Тигран не хотел. Я пошла – купила, потому что не замужем. Если бы была официально замужем, мне нужно было бы его нотариально заверенное согласие. Потом он, конечно, страшно полюбил эту квартиру, ему очень понравилась эта идея. Но изначально нет и все! И мы бы из-за этого ссорились. А так я пошла и сама взяла ипотеку. И таких мелочей миллион. Когда ты официально не замужем, ты распоряжаешься, чем хочешь, сама.