Мнение: Клеймо ВОЗ

На мой взгляд, единственная достойная война, от которой в конечном счете не отвертеться (и на которой мы могли бы воевать бок о бок с теми же хохлами) – это война с рептилоидами. Теми самыми, которые, в общем, и эту никому не нужную войну заварили, и вовсе, кстати, не собираются ни на йоту отступать от своих планов по «куаркодизации» всего мира. Стравили сейчас в войне меж собой два наименее проколотых европейских народа – и счастливы, радостно потирают щупальца. Фу, мерзость!

А вот по поводу руководства воюющих армий – тут у меня сомнения. Взять хоть нашего Путина: поразительно уже то, что в России до сих пор не отменены маски! И еще один крайне настораживающий момент: Россию каждый божий день всю последнюю неделю по десятку и больше раз в день вышвыривают из самых разных международных организаций, идет как бы соревнование – кто быстрее отделается от членства токсичной России в своих благоухающих рядах… Дошло до того, что сегодня, скажем, Россию выперли любители… кошек! Реально – дискриминация уже обрушилась даже на русских кошек и кошатников: «Международная федерация кошек (FIFE) в связи с ситуацией на Украине ввела ограничения для российских кошек и их владельцев, сообщается на сайте федерации. С 1 марта «ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге FIFE за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную».

Так вот – выгнали из УЕФА, выгнали из ФИФА, выгнали даже кошатники – но есть одна всемирная организация, которая удивительным образом игнорирует всеобщий ажиотаж омерзения и гарантирует всеми покинутой РФ любовь до гроба. Эта организация – ВОЗ!! Да, мать ее – Всемирная Организация Здравоохранения!!

Спрашивается – какого черта?! Почему рептилоиды?! За что?

Весьма зловещий знак. Дьявол нас не покидает, дьявол будет с нами до конца. До нашего, естественно, конца. Очень печально.