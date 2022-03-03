Мнение: Закон о фейках о ВС РФ

В Госдуме одобрили законопроект о наказании за фейки о ВС РФ с максимальным сроком наказания до 15 тюрьмы.

Законопроект об уголовном наказании за фейки о действиях российских вооруженных сил одобрен профильным комитетом Госдумы:

• за заведомо ложные фейки – штраф от 700 тыс до 1,5 млн рублей, либо до 3 лет колонии

• за заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды – штраф от 3 до 5 млн рублей, либо от 5 до 10 лет колонии

• за заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия – от 10 до 15 лет колонии

• за призывы к воспрепятствованию использованию российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) – штраф от 100 тыс до 300 тыс рублей или до 3 лет колонии

Фактически это закон военного времени.

Но собственно и время у нас теперь военное – горячий конфликт в рамках уже давно идущей Холодной войны, покуда ЛДНР воевали 8 лет против украинского нацизма.

Теперь же пойдет зачистка информационного тыла. Судя по тому, что озаботились этим только сейчас, в информационном плане подготовку к операции на Украине прямо скажем подготовили плохо (снова информационная война и снова Россия информационно не готова). Сейчас вот спешно наверстывают, увидев какие медийные ресурсы сосредоточены против РФ.

После ликвидации "Эха Москвы" и закрытия "Дождя" (Дзядко уже сбежал из России), можно ожидать в ближайшую неделю продолжения зачистки всего того, что проявилось открытой поддержкой нацисткого режима на Украине. Страна в ближайшие месяцы очень сильно изменится во многих смыслах, это уже самоочевидный факт.

Тем, кто застал в сознательном возрасте уничтожение СССР на своем веку выпадет 2 раза пожить в эпоху перемен исторического масштаба.

И тут конечно всех волнует ключевой вопрос – выстоит РФ или ее смогут додавить, в чем собственно изначально и состояла цель США, когда они развязывали новую Холодную Войну.

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