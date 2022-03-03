Жизнь не терпит сослагательных наклонений – Личное мнение

Когда Камила Валиева под прессингом обстоятельств не выдержала, стала падать и не взяла золото на Олимпиаде в Пекине, ей сочувствовали миллионы людей, включая меня.

Во всей этой трагедии, которая разворачивалась вокруг Камилы, мы все как-то позабыли про девочку, которая стала Олимпийской чемпионкой несмотря ни на что: про Аню Щербакову.



Фото: Соцсети

Девушка получила самую высокую награду в спорте — олимпийское золото, но мы все обошли её вниманием.

Это, как минимум, несправедливо, особенно если учесть, что Ане — всего 17 лет. Почти или даже ещё ребёнок, но уже — олимпийская чемпионка.

Вместо того, чтобы порадоваться за неё, похвалить её, восхититься ею, мы сидели и обсуждали Камилу.

В ум мне помог войти Илья Авербух.

Процитирую:

«Я был на Олимпиаде в Пекине. Она оставила смешанные ощущения. Спорт не терпит сослагательных наклонений. Я считаю достаточно глупым делать такие прогнозы. Бесспорно, Камила Валиева — это бриллиант, одареннейшая молодая девушка. Благодаря ее работоспособности и посланному Богом таланту ей дано показать все, что можно показать. Она бесподобна и совершенна на льду. Конечно, эта нервная обстановка не могла не сказаться на ее выступлении. Но спорт — это всегда непредсказуемый жанр и в спорте побеждают сильнейшие во всем».

«Сильнейшей во всём» оказалась Анечка Щербакова. «Во всём» — та самая деталь, в которой — дьявол.

Почему люди испокон веков так любят спорт и спортивные состязания? Да потому что спорт — это проекция жизни. В спорте побеждают сильнейшие именно во всём, и в жизни — тоже.

Авербух сказал совершенно правильно: «Спорт не терпит сослагательных наклонений».

Жизнь их тоже не терпит.

У нас и поговорка такая есть: «Если бы да кабы, да во рту росли грибы». В ней — вся мудрость жизни, в целом, и спорта — в частности.

Анечка, я тебя от души поздравляю с олимпийским золотом. Ты — большая молодчина. В Пекине ты оказалась сильнейшей. Во всём.

Браво!

К чему это я? Ах, да! Помните: в жизни, как и в спорте, побеждают сильнейшие. Во всём. Деталь, которую вы оставите без внимания сегодня, приведёт вас к горючим слезам завтра. Особенно сейчас.

А Щербакова — ещё и замечательный пример того, что, став сильнейшей, можно и нужно оставаться скромной, человечной и искренней.



Фото: Соцсети

Именно такими должны быть настоящие, а не гороховые победители.

Победить — это ведь не самое главное.

Главное — сохранить лицо после своей победы: пройти испытание не только водой и огнём, но ещё и медными трубами.

Последнее — самое сложное, и Щербакова его очень достойно прошла. Чего и вам желаю.

Какие испытания нарисовались у вас на горизонте? Готовы ли вы пройти их правильно: не растеряв скромность, достоинство и человечность?

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