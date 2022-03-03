Мнение: Мирные люди не хотят воевать! (Нет войне 2.0)



Помните этот замечательный анекдот, когда кто-то там вернулся из Москвы в Киев и говорит – я клятым москалям отомстил, нагадил на Красной площади! И ему собратья по гидности говорят: ой, ты крут, фотку покажи? Тот показывает, фотка – как фотка. И на закономерный вопрос херой отвечает: так я ж не снимая шароваров нагадил!

И, собственно, что имеем.

1) Когда нам придурки с "Эхо Москвы", которого больше нет, аж не верится – лили гебельсовщину, что дескать, видите, к путинским войскам не выходят сдаваться ВСУ – они не говорили и другого – мирное население как-то не торопится лезть под танки. Причем, кстати, такое видео есть – грузовики аккуратно объезжали дебила, но, конечно, в западные СМИ попал только кадр, где он прямо колонну остановил, ну-ну.

2) Мой дурной дружочек, кто теперь ходит под себя, ведь за фейки про Армию России можно получить срок, а за Навального он в шаровары не снимая и топит – прислал прекрасное следующее: "Это подъезд моего дома. Сломали домофон люди, у которых с собой были жовто-блакитные мелки. А к тебе придут не с мелками.Посмотрим как Путин защищает своего верного рупора пропаганды."

Перевожу на русский – есть фотка, ну не вижу смысла ее выкладывать – где действительно виден домофон и где действительно его разрисовали. То есть, отомстили моему дурному дружочку, который ТОПИТ ЗА ХОХЛОВ И ПРОТИ В РОССИИ – не снимая шароваров. Такая вот война…

А потому мы видим одно и тоже – раз за разом. Мирное население не впрягается за нациков, сопротивление оказывают замаранные по самое уши гады – которым терять нечего. И с другой стороны – мелко гадят в России же – потрясаяюще, город не называю специально – диванные поклонники Бандеры.

Ребят, потерпите. Мы и потери-то несем, знаю-знаю новости – подвиг наших парней не будет забыт – потому что Путин не дает воевать России с Украиной. Армия России проводит спецоперацию и денацификацию.

Это пройдет. А потом, теперь уже очевидно – начнется вторая часть. В России слишком много скопилось говна на всех уровнях общества.

Уборке быть.

p.s. По заголовку для придурков "Нет войне!".

1) Украинские мошенники на промышленной основе до спецоперации обворовывали наших пенсионеров и не только.

2) Украинские каратели орали "Москалей на ножи" и бомбили Донбасс.

3) Они же ездили сюда на заработки и делают сейчас то, что делают – если вас прилетит, в щечку будете целовать?

4) Молдоване массово жалуются на агрессию беженцев с Украины – которым уже и там все не так, хотя Молдова "не нападала" на Киев.

5) "Эхо Москвы", поддерживающее Нававального, как и многие и вас, до последнего врало.

6) Еще продолжать? Сколько должно умереть или быть ограбленно – чтобы у вас появились мозги?

Счастья вам.

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