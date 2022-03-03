Есть и хорошая новость: слово «мир» еще не запретили

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03.03.2022, 18:45, Разное
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Заявление редакции.

Петр Саруханов / «Новая»

Перемирие. Немедленно.

Переговоры могут идти только об этом.

Прекратить огонь.

Предотвратить гуманитарную катастрофу. Спасти мирных жителей. Предоставить гуманитарные коридоры. Вывезти детей и стариков.

Спасти раненых. Обменять пленных.

Похоронить убитых.

Все остальное — потом.

Редакция «Новой»

Источник: Новая газета



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