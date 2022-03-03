Есть и хорошая новость: слово «мир» еще не запретили

Заявление редакции. Петр Саруханов / «Новая» Перемирие. Немедленно. Переговоры могут идти только об этом. Прекратить огонь. Предотвратить гуманитарную катастрофу. Спасти мирных жителей. Предоставить гуманитарные коридоры. Вывезти детей и стариков. Спасти раненых. Обменять пленных. Похоронить убитых. Все остальное — потом. Редакция «Новой» — Источник: Новая газета