Есть и хорошая новость: слово «мир» еще не запретили
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Заявление редакции.
Петр Саруханов / «Новая»
Перемирие. Немедленно.
Переговоры могут идти только об этом.
Прекратить огонь.
Предотвратить гуманитарную катастрофу. Спасти мирных жителей. Предоставить гуманитарные коридоры. Вывезти детей и стариков.
Спасти раненых. Обменять пленных.
Похоронить убитых.
Все остальное — потом.
Редакция «Новой»
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет