США начали обсуждение санкций против энергосектора РФ

США обсуждают возможное введение санкции против энергосектора России, чтобы они не влияли на ежедневные продажи, а отразились на будущих добыче и инвестициях в сферу.

«Эти обсуждения включают рассмотрение возможных способов структурирования санкций так, чтобы не сказываться на ежедневных продажах нефти, а вместо этого влиять на будущие добычу и инвестиции в российскую энергетическую отрасль», – передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC News.

По данным американского СМИ, президент США Джо Байдена готовится «к ухудшению ситуации на Украине в ближайшие дни и недели», обсуждая возможность введения санкций против России.

По словам источника из администрации Байдена, США «не заинтересованы в сокращении мировых поставок энергоресурсов», так как это повысит цену на них.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ последовали санкции против российских банков, оборонной промышленности, также отказываются продолжать работу несколько компаний в России.