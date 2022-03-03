 

Кадыров заявил о захвате чеченским спецназом крупной военной базы на Украине

03.03.2022, 18:43, Новости дня
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Силовики из Чеченской Республики захватили крупнейшую на Украине военную базу, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

«Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев. Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2,5 тыс. бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база», – сообщил он в своем Telegram-канале.

На территории базы нашли множество оружия, боеприпасов, амуниции и современную технику: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки.

Также в четверг Кадыров заявил, что объявлена награда «за головы командиров украинских националистов».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.

До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.

Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.



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