 

Россияне выстроились в очередь в последний день работы IKEA

03.03.2022, 18:43, Новости дня
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В магазине IKEA в Москве, расположенном в торговом центре «МЕГА Теплый Стан», образовались гигантские очереди, такая же картина наблюдается в Екатеринбурге и других городах России.

С 4 марта в РФ перестанет работать IKEA. После появления информации об этом в МЕГУ приехали сотни екатеринбуржцев, чтобы успеть закупиться. В итоге на подъезде к торговому центру образовались пробки, а люди выстроились в очередь от самого входа и до касс. Но давки и агрессии, по словам читателей, нет.

«Все стоят спокойно, друг к другу доброжелательны», –  пишет читатель E1.ru.

Также сообщается об огромных очередях в магазине IKEA  в Москве.

 

Ранее стало известно, что шведская компания IKEA приостанавливает свою деятельность в РФ и Белоруссии с 4 марта в связи с событиями на Украине.

До этого компания Lego приостановила поставки в Россию.



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