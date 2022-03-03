С момента вторжения в Украину погибло около 9 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Уничтожено:

личного состава – около 9 тыс. человек;

танков – 217;

боевых бронированных машин – 900;

артиллерийских систем – 90;

реактивных систем залпового огня – 42;

средств ПВО ‒ 11;

самолетов – 30 (информация уточняется);

вертолетов – 31 (информация уточняется);

автомобильной техники ‒ 374;

легких скоростных катеров ‒ два;

цистерн с горюче-смазочными материалами ‒ 60;

беспилотников оперативно-тактического уровня ‒ три.

“Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий”, ‒ подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263658902613862

В ночь на 3 марта президент Украины Владимир Зеленский говорил о почти 9 тыс. погибших в Украине российских оккупантах.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

—