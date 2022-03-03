 

С момента вторжения в Украину погибло около 9 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

03.03.2022, 18:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уничтожено:

личного состава – около 9 тыс. человек;
танков – 217;
боевых бронированных машин – 900;
артиллерийских систем – 90;
реактивных систем залпового огня – 42;
средств ПВО ‒ 11;
самолетов – 30 (информация уточняется);
вертолетов – 31 (информация уточняется);
автомобильной техники ‒ 374;
легких скоростных катеров ‒ два;
цистерн с горюче-смазочными материалами ‒ 60;
беспилотников оперативно-тактического уровня ‒ три.

“Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий”, ‒ подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/263658902613862

В ночь на 3 марта президент Украины Владимир Зеленский говорил о почти 9 тыс. погибших в Украине российских оккупантах.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Бывший украинский футболист рассказал об изменениях в Крыму

10.08 / Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское

02.08 / Затулин нашептывает Козаку идею положить в основу российской стратегии в Украине “грузинскую или молдавскую модель”

15.01 / В Литве посчитали концерты Киркорова и Шуфутинского инструментами мягкой пропаганды России

30.12 / Компания Xiaomi представила флагманский роутер по цене 90 долларов

01.07 / Times – аномальная жара в Канаде и США приводит к летальным исходам

20.11 / Украина и Канада начали строить космопорт

01.01 / Появилось видео опасного салюта в Омске

10.01 / Карантинный режим повторно решили ввести на Кипре

29.07 / Кузин: В Украине нет признаков вспышки COVID-19. Но угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика