Мнение: Рекорды цен на углеводороды, угольный рекорд Китая и отказ Канады от российской нефти

1. Цены на ключевые сырьевые товары российского экспорта быстро растут. Нефть накануне поставила рекорд с июля 2014 года, пробив планку в 113 долларов за баррель. Большой привет тем, кто несколько лет назад рассказывал захватывающие истории про дешёвый сланцевый газ, который скоро разорит российских нефтяников:

https://ria.ru/20220302/neft-1776075844.html

Газ накануне поднялся до 2360 долларов за тысячу кубометров, уголь – до 400 долларов за тонну. Напомню, что нефть и газ Европа по-прежнему продолжает у нас покупать. Китай покупает ещё и уголь.

Одна из причин, почему китайцы нас поддерживают в это непростое время – потому что они хотят, чтобы поставки углеводородов для их прожорливой растущей экономики были гарантированы, чтобы Россия продолжала стабильно поставлять всё по ранее законтрактованным расценкам, со значительной скидкой относительно текущих рыночных цен. Чтобы без нас США не задушили китайскую экономику энергодефицитом, не прикрыли бы поставки нефти в КНР из Венесуэлы и Ирана. Чтобы не выкручивали руки китайцам, заставляя их отказываться от углеводородной экономики на 100 лет раньше созревания соответствующих технологий.

2. Потребление угля в Китае тем временем растёт:

https://lenta.ru/news/2022/02/28/ugolchina/

В 2021 году КНР установила десятилетний рекорд по объему использования энергии и угля, пишет Reuters. Это связано с восстановлением экономики страны после пандемии COVID-19.

По итогам прошлого года Китай использовал 5,24 миллиарда тонн стандартного угольного эквивалента энергии (объем энергии, выработанный при сжигании определенного объема угля — прим. «Ленты.ру»), что на 5,2 процента больше, чем в 2020 году. Потребление угля в стране выросло в 2021-м по сравнению с годом ранее на 4,6 процента. Рекордные значения его расхода достигнуты на фоне решений китайских властей о сокращении выбросов углекислого газа.

3. Канада больше не будет покупать нашу нефть. Что же, за дружбу с США надо платить:

https://lenta.ru/news/2022/03/01/nef/

Канада первой из стран Запада решила отказаться от закупок нефти в России. Об этом сказал премьер-министр Джастин Трюдо, передает Reuters.

«Мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России, отрасли, которая принесла большую пользу президенту [России Владимиру] Путину и его олигархам», — отметил он. Также Канада поставит Украине противотанковое оружие и модернизированные боеприпасы.

По данным Статистического управления Канады, в 2021 году страна импортировала российские энергоносители на 228 миллионов долларов. Канада сама является четвертым по величине производителем нефти в мире, доля ее импорта из России — менее одного процента.

Что же мы будем делать без канадского рынка?