Каждый играет свою роль — Onet о закулисной дипломатии во время украинского кризиса

Критическая ситуация в конфликте вокруг Украины на самом деле открыла двери настоящей дипломатии, но не официальной, а тайной, чтобы исключить популизм из диалога, уверен бывший польский дипломат Богуслав Маевский. В статье для Onet он пишет, что каждой стране уже была отведена роль в автономных и неформальных переговорах с Россией, которые в итоге, как не раз бывало в истории, позволят сохранить лицо по отношению к внутренним и внешним наблюдателям.



AP

«В конфликте РФ с Украиной уже началась тайная дипломатия», — уверен бывший польский дипломат Богуслав Маевский. В своей статье для портала Onet он объясняет, что во время всех современных кризисов дипломатия прибегает к тайным переговорам, когда для официальных просто-напросто уже нет места. «На самом деле именно драматическая ситуация на Украине разрешает Путину за кулисами разговаривать с ключевыми партнёрами на Западе», — добавляет он.

«Понятное дело, что, вводя войска на Украину, Путин прекрасно понимал, что этим он вызовет шок и недоверие. Он даже не попытался прикрыть эти шаги кампанией, чтобы смягчить реакцию Запада», — рассказывает дипломат.

Он обращает внимание на то, что РФ не приводила никаких аргументов ни в Совете ООН по правам человека в Женеве, в Совете Безопасности ООН, в Совете Европы, в ОБСЕ, ни в рамках многих других форумов с целью заблаговременной «нейтрализации» реакции демократического мира. «Путин смог даже удивить Пекин, на поддержке которого, скорее всего, основывается его стратегия спасения от западных экономических санкций», — подчёркивает он.

По мнению Маевского, сейчас настало время для «настоящей дипломатии», так как вызов уже вполне реальный. Все тезисы для переговоров, которые дипломатические службы подготовили для встреч с президентом Путиным — взвешенные, согласованные в рамках ЕС, касающиеся идеалов и принципов демократии, прав человека, — сегодня стали совершенно бессмысленными. В статье он приводит примеры ряда кризисов, когда именно тайная дипломатия брала всё в свои руки.

В частности, израильские власти годами ведут переговоры с палестинцами при всех правительствах. У американцев были такие переговоры с талибами*. Шведы делали это для Вашингтона в самые сложные времена в их отношениях с Северной Кореей. Классический пример — это история кубинского кризиса, когда в октябре 1962 года Джон Кеннеди неофициально через своего брата Роберта, тогдашнего генерального прокурора, через посла СССР в Вашингтоне передал гарантию того, что США выведут баллистические ракеты из Турции. Кеннеди подчеркнул, что это будет основано на «секретном соглашении», которое никогда не должно обсуждаться публично. Речь шла о том, чтобы не подвергать критике то, что Вашингтон ведётся на шантаж Москвы.

В свою очередь, американцы в ходе неофициальных переговоров в Дохе, о которых поначалу не знал даже демократически избранный президент Афганистана, сказали талибам, что мир и вывод войск США из Афганистана можно осуществить по принципу: «Вы можете делать всё, что хотите, но не привлекайте таких иностранцев, как бен Ладен». Все принципы, идеалы, права человека, построение демократических структур — всё это, по сути, было поставлено под угрозу простого обязательства: если талибы пообещают никогда не принимать у себя иностранных боевиков, они смогут вернуться. Такова была цена изнурительной войны, которую США просто-напросто больше не в состоянии были вести. В свою очередь, Генри Киссинджер, когда США наконец решили начать диалог с коммунистическим Китаем, тайно прилетел в 1971 году в Пекин — с двумя пересадками, чтобы запутать СМИ. Ключевую роль в инициировании этого диалога тогда сыграли пакистанцы. Похожим образом выглядели его переговоры с вьетнамцами в 1970 — 1972 годах, перечисляет бывший польский дипломат.

«Во времена глубоких кризисов, когда варианты открытого диалога становятся практически невозможными и неприемлемыми для общества, тайная дипломатия — единственный способ исключить популизм из диалога. Автономность и неформальный характер позволяют развивать максимальное пространство, сохраняя лицо по отношению к внутренним и внешним наблюдателям. Тогда цель оправдывает средства. Дипломатия использует неформальные инструменты в той мере, в какой видит необходимость добиться прогресса в критических ситуациях — почти всегда без чёткого мандата на эту деятельность», — объясняет он.

В кризисе, свидетелями которого сегодня выступают все, Франция явно взяла на себя роль проведения такого рода переговоров. «Запад распредилил роли, здесь каждому поставлена ​​задача. Лондон выступил с жёсткой риторикой в ​​адрес Кремля, а Берлин пытается смягчить нарратив ЕС. С другой стороны, Париж, десятилетиями проводивший собственную политику в вопросах НАТО, взял на себя обязательство согласовать условия, на которых Путин был бы готов отступить», — подчёркивает он.

«Первым результатом этого выступает начало процедуры «членства» Украины в ЕС. Это даёт Украине временную «победу». Всем сторонам известно, насколько долгим является этот процесс —Турция подала заявку в ЕС в 1987 году, и сегодня она не намного ближе к членству, нежели была тогда», — рассказывает он.

«Эммануэль Макрон, возможно, представил Путину какую-то концепцию обозначения отношений между НАТО и Украиной — ранее согласованную с Владимиром Зеленским, — которая де-факто исключает любое возможное членство Украины. Сейчас русские и французы, вероятно, работают над тонкой формулировкой представления этой позиции публично. Это, безусловно, будет сделать непросто», — предупреждает Раевский.

Одновременно дипломатам США в Китае настоятельно поручили провести переговоры, возможно, на самом высоком правительственном уровне. Их цель состоит в том, чтобы увеличить давление на президента России. Пекин едва ли скрывает свою обеспокоенность развитием ситуации, ведь он имеет обширные интересы на Украине, которая играет важную роль в концепции Нового шёлкового пути к 2050 году. Одновременно перспектива видеть Россию в качестве партнёра, находящегося в конфликте с остальным миром, несмотря даже на дешёвую нефть и газ, не привлекает Пекин. «Китай, скорее всего, запустил собственные каналы неформальных переговоров с ключевыми советниками и окружением Путина с целью обеспечения себе влияния на его дальнейшие решения», — считает он.

«Вопрос, конечно, звучит следующим образом: в какой степени Путин руководствуется собственным инстинктом, а в какой — полагается на консультации ближайшего круга советников. Этого мы не знаем, но, несомненно, наибольшая активность европейской дипломатии и США в настоящее время направлена ​​на выявление ближайшего окружения президента РФ и воздействие на это окружение. Успеть бы это сделать…» — резюмирует Маевский на портале Onet.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.