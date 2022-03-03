 

Поведение США напомнило Лаврову действия Наполеона и Гитлера: Подчинили Европу

03.03.2022, 18:00, Разное
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В четверг, 3 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью, что Соединенные Штаты Америки подчинили себе Европу, как когда-то пытались это сделать император французов
Наполеон I Бонапарт и фюрер Германии Адольф Гитлер. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, сейчас Европейскому союзу указали на его место.

В качестве примера Лавров привел судьбу газопровода “Северный поток – 2”, запуск которого так и не состоялся. глава МИД РФ считает, что эта история показывает истинное место Евросоюза в сегодняшнем мире.

Напомним, США и другие страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за специальной военной операции российских войск на Украине. Как отмечал президент Владимир Путин, эти действия выполняются с целью защиты людей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам со стороны Киева.

Ранее Сергей Лавров заявил, что украинская сторона затягивает с переговорами из-за США. Первая встреча состоялась в понедельник, 28 февраля, в Гомельской области. Второй раунд переговоров запланирован на 3 марта. Российская делегация ждет украинских коллег в месте, которое пока не сообщается общественности.



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