 

Минобороны: Иностранные наемники совершают диверсии против войск РФ на Украине

03.03.2022, 17:51, Новости дня
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Западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников из частных военных компаний, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний», – передает ТАСС его слова.

Сообщается, что иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники, а также на прикрывающую их авиацию. Они распространяют в соцсетях украинскими спецслужбами пропагандистские видеоролики.

Официальный представитель Минобороны подчеркнул, что военной разведкой США развернута масштабная агитационная кампания по набору контрактников частных военных компаний (ЧВК) для отправки на Украину.

Ранее в ведомстве заявили, что западные военные прибывшие в Украину для сражений, не будут получать статус беженцев. 



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