Переговоры РФ и Украины начались в Белоруссии

Российская и украинская стороны приступили к переговорам в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

«Переговоры начались», – сказал Глаз РИА «Новости».

Члены делегаций пожали друг другу руки, передает RT.

До этого сообщалось о прибытии украинской делегации в Беловежскую пущу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял об опасениях намеренного затягивания Киевом начала переговоров.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что люди гибнут, а украинская делегация подбирает место покомфортнее для второго раунда переговоров с Россией.

В понедельник прошли первые переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Ранее офис президента Украины заявил, что "ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины". Сам Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что пока нет результата, который нужен Украине.