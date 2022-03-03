 

Власти Украины остановили экспорт газа из страны

03.03.2022, 17:51, Новости дня
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Украинское руководство на время остановило экспорт газа со своей территории, в том числе из ПХГ страны, сообщил исполняющий обязанности гендиректора «Укртрансгаза» – оператора подземных газохранилищ Украины Сергей Перелома.

«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства. Это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад», – цитирует Перелома ТАСС.

Утром в четверг сообщалось, что транзит российского газа через Украину сохраняется на максимальном уровне, через Белоруссию и Польшу – по газопроводу «Ямал – Европа» – транзит идет ночью.

До этого стало известно, что цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1,4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.



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