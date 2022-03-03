 

Наличие дохода и работы может защитить людей от депрессии

03.03.2022, 17:50, Разное
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Исследователи из Школы общественного здравоохранения Бостонского университета (BUSPH) пришли к выводу: те, кто имеет доступ к большему количеству физических, социальных или финансовых ресурсов — особенно люди с высоким доходом и значительными сбережениями — с меньшей вероятностью погружаются в депрессию.

При этом потеря работы, финансовые трудности или проблемы в отношениях были важными факторами возникновения депрессии в первый год пандемии.

Результаты также показали, что каждый пятый взрослый американец страдал от стойкой депрессии как в начале пандемии в марте и апреле 2020 года, так и год спустя.

Эксперты проанализировали данные опроса о распространенности депрессии, активах и факторах стресса среди национально репрезентативной выборки взрослых американцев старше 18 лет.

25% женщин и 15% мужчин сообщили о симптомах стойкой депрессии в начале и в конце первого года COVID-19. Взрослые от 18 до 39 лет страдали от постоянной депрессии больше, чем люди других возрастных групп. Наиболее часто заболевали стойкой депрессией люди с низким доходом и меньшими сбережениями. 

Люди, получившие только среднее образование, чаще испытывали депрессию, чем те, кто получил высшее образование. А те, кто не состоял в браке, чаще испытывали депрессию, чем те, кто был женат или замужем.

Эти результаты показывают, что психические заболевания — это одно из последствий пандемии, которое останется с нами на долгие годы, подчеркивают ученые. 

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Другое исследование психики в эпоху коронавируса показало, что ухудшение психического здоровья людей, связанное с COVID-19, пока не вернулось к допандемическому уровню.

Ученые из бизнес-школы Университета Эксетера и бизнес-школы Адама Смита в Университете Глазго сравнили психическое здоровье более 10 000 жителей Великобритании. Они обнаружили, что в среднем психические расстройства в разгар пандемии в апреле 2020 года были на 11% выше, чем до пандемии в 2017–2019 годах.

Но в марте 2021 года, когда уже появились вакцины и был снят ряд ограничений, ученые не обнаружили доказательств улучшения психического здоровья людей.



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