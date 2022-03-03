Экс-жена Билла Гейтса о причинах развода с миллиардером: “Я думала, мы справимся”

Мелинда и Билл Гейтс развелись летом 2021 года спустя 27 лет совместной жизни и 3 месяца бракоразводного процесса. Через неделю после того, как расторжение брака было официально оформлено, Билл дал интервью. В беседе с журналистами миллиардер признался, что сожалеет об их расставании. Мелинда же все это время хранила молчание и никак не комментировала ни свои отношения с экс-супругом, ни домыслы прессы относительно их разрыва.

В числе возможных причин развода называли дружбу ее мужа со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. В 2013 году Билл также летал на частном самолете Эпштейна, получившем название “Лолита Экспресс”, из Нью-Джерси в Палм-Бич. Гейтс и Эпштейн, как утверждает издание и анонимно подтверждают работники фонда Гейтса, обсуждали возможность создания благотворительного фонда, но идея так и осталась лишь разговорами. После того как эта информация всплыла в сети, Гейтс официально выразил сожаление за общение с ним. Другие же предполагали, что Мелинда попросила развод из-за служебных романов ее мужа. Из-за этого Гейтс даже покинул совет директоров Microsoft.

Первые комментарии на личную тему Мелинда дала подруге Меган Маркл, телеведущей американского канала CBS Гейл Кинг. Экс-супруга Билла Гейтса призналась, что конец ее брака стал для нее очень эмоционально бурным временем. Комментируя слухи о романе мужа с сотрудницей компании, который случился 20 лет назад, Мелинда сказала:

Я, конечно, верю в прощение. Я думала, мы справимся.

А после добавила, что причиной развода стала не только неверность супруга.

Это не произошло в одночасье, ничего конкретного не случилось. Просто настал момент, когда все разом навалилась, и я поняла, что не могу доверять тому, что у нас было… Я много плакала. Бывали дни, когда я буквально лежала на полу, на ковре, и думала: “Как это может быть?” – поделилась Мелинда.

Спустя полгода после развода, рассказывает Мелинда, она все же нашла в себе силы жить дальше.

Я злилась. Это была часть процесса скорби. Мы все скорбим о потере того, что, как мы думали, у нас было, казалось, на всю жизнь. Это болезненная штука… Но сейчас я действительно чувствую, что переворачиваю страницу в этой главе. Я имею в виду, что сейчас 2022 год, и я действительно очень взволнована тем, что меня ждет впереди, моей предстоящей жизнью.

Напомним, Билл Гейтс встретил Мелинду Энн Френч в 1987 году в Нью-Йорке на пресс-брифинге Microsoft, хотя она уже давно работала в его компании. 1 января 1994 года Билл и Мелинда поженились. В браке у них родилось трое детей – Дженнифер Катарин в 1996, три года спусти Рори Джон, а младшая дочь Фиби Адель в 2002-м. После развода в августе 2021 года Биллу и Мелинде удалось прийти к соглашению относительно многомиллионного состояния, которое было нажито за 27 лет совместной жизни. В постановлении суда говорилось, что они согласились подписать “договор о раздельном проживании”. Согласно этому документу, они разделят свою собственность, долг и судебные издержки, но как именно, держится в секрете. Также известно, что Мелинда сохранила за собой фамилию мужа.