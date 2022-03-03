 

Мнение: Не прощаюсь!

03.03.2022, 17:42, Разное
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“Весенний поток”

Вообще, между нами, дорогие читатели – крепнет ощущение, что нам всем пора прощаться: и с насиженными диванами, и с обжитым ЖЖ, и, естественно, друг с другом. Пушки уже заговорили, музам, соответственно, положено молчать. Да и обстановка в стране не располагает – одно грозящее военное положение с 15-летними сроками за “фейки” чего стоит! Социальные сети повисли на ниточке: Твитер – всё, ФБ уже полузапрещен, сегодня полетели первые ласточки по запрету Ютуба; если какие-то “родные” сети и останутся – вот хотя бы наш с вами ЖЖ – при разгуле “военной” (то есть тупой по определению) цензуры все равно много не напишешь, а писать (да и читать) про кошечек и собачек – скучно.

Но я, впрочем, остаюсь оптимистом – в том, старом понимании, когда пессимист плачет “Ох, хуже уже быть не может”, а оптимист радостно кричит: “Будет, будет ЕЩЕ хуже!!” У меня есть ожидание, что вся Система уже максимально близко подошла к краху, буквально – на расстояние месяцев, а то и недель. Скоро всё начнет буквально разваливаться с громогласными “Бумм! Бум!!” – и из-под половиц полезут совсем новые монстры. ДРУГИЕ. А этим, нынешним – им уже срок отмерен. Более того – они это и сами чувствуют. И цепенеют, и жизнь на самом деле уже начала их покидать. Челюсти двигаются уже не так живо, шипы на панцире уже опадают.

А значит нам, млекопитающим, надо просто ЖИТЬ. Жить, несмотря ни на что. Главное – жить, когда уже начнется настоящий обвал. Я, по крайней мере, постараюсь вести свой блог до последнего. Бросать не буду! Может – прервут уже завтра, может – дотянем до лета. Денег, правда, уже нет – но мы прорвемся.

Голосуй за блог!
Сбербанк 5469 3801 5613 2713
Альфа-банк 5559 4727 1179 9416
Тинькофф 5213 2438 1577 1751
Юмани (экс-Яндекс.Деньги) 410015708250162
paypal.me/mrsapojnik

Все это будет, понятно, постепенно отключаться, но пока жив интернет – живет и блог!

Источник: Размышления вольного социолога



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