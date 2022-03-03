Дмитрий Пучков высказался против запрета на поставку зарубежных фильмов и жевательной резинки

Видеоблогер и публицист Дмитрий Пучков раскритиковал западные санкции, касающиеся сферы кино и импортных продуктов. По его мнению, в развитой цивилизационной стране не может быть ограничений на развлекательный контент и ассортимент товаров в магазине.

Публицист также выступил против валютного эмбарго США и ЕС, из-за чего теперь доллар и евро в России стали дефицитом.

“Кому может понравиться жить в государстве без банальной жвачки на прилавке? Западные страны сегодня ограждают себя от России, это больно ударит по рыночным отношениям в мире”, – заявил Пучков.

Также он высказал опасения из-за возможного перераспределения имущества в стране на фоне зреющего кризиса. Самой большой проблемой для граждан, по мнению Пучкова, также может стать невозможность выехать за границу в случае отказа предоставления виз или закрытия границ.

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