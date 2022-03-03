Мнение: Россия доведет операцию на Украине до конца

Из свежих заявлений Лаврова.

1.Операция на Украине будет доведена Россией до конца.

2. Требования России являются минимальными.

3. Россия не подчинится диктату Запада<

4. Санкции – это плата за независимость.

Ну в общем, никаких полумер.

Ну и завуалировано назвал французского министра грозившего уничтожить Россию петухом.

Еще по дипломатии.

1. Переговоры между РФ и Украиной должны пройти сегодня в Белоруссии. Многого от них не ожидают, особенно в свете неадекватных заявлений шайки Зеленского. Операция во время переговоров останавливаться не будет.

2. В ЕС заявили, что заявку Украины в ЕС принять не могут, пока не закончится война.

3. Польша официально отказалась от поставок самолетов на Украину.

4. РФ прекращает поставки ракетных двигателей США

Ну и там растут нефть, газ, уголь, пшеница и т.п. Рубль продолжает ехать вниз. Но тут по всему спектру впереди "американские горки", что весьма символично, учитывая инициатора происходящего.

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