Мнение: Россия доведет операцию на Украине до конца
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Из свежих заявлений Лаврова.
1.Операция на Украине будет доведена Россией до конца.
2. Требования России являются минимальными.
3. Россия не подчинится диктату Запада<
4. Санкции – это плата за независимость.
Ну в общем, никаких полумер.
Ну и завуалировано назвал французского министра грозившего уничтожить Россию петухом.
Еще по дипломатии.
1. Переговоры между РФ и Украиной должны пройти сегодня в Белоруссии. Многого от них не ожидают, особенно в свете неадекватных заявлений шайки Зеленского. Операция во время переговоров останавливаться не будет.
2. В ЕС заявили, что заявку Украины в ЕС принять не могут, пока не закончится война.
3. Польша официально отказалась от поставок самолетов на Украину.
4. РФ прекращает поставки ракетных двигателей США
Ну и там растут нефть, газ, уголь, пшеница и т.п. Рубль продолжает ехать вниз. Но тут по всему спектру впереди "американские горки", что весьма символично, учитывая инициатора происходящего.
Трансляция событий на Украине как обычно в Телеграме https://t.me/boris_rozhin
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Источник: Colonel Cassad
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