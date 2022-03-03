 

Мнение: Россия доведет операцию на Украине до конца

03.03.2022, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Из свежих заявлений Лаврова.

1.Операция на Украине будет доведена Россией до конца.
2. Требования России являются минимальными.
3. Россия не подчинится диктату Запада<
4. Санкции – это плата за независимость.

Ну в общем, никаких полумер.
Ну и завуалировано назвал французского министра грозившего уничтожить Россию петухом.

Еще по дипломатии.

1. Переговоры между РФ и Украиной должны пройти сегодня в Белоруссии. Многого от них не ожидают, особенно в свете неадекватных заявлений шайки Зеленского. Операция во время переговоров останавливаться не будет.
2. В ЕС заявили, что заявку Украины в ЕС принять не могут, пока не закончится война.
3. Польша официально отказалась от поставок самолетов на Украину.
4. РФ прекращает поставки ракетных двигателей США

Ну и там растут нефть, газ, уголь, пшеница и т.п. Рубль продолжает ехать вниз. Но тут по всему спектру впереди "американские горки", что весьма символично, учитывая инициатора происходящего.

Трансляция событий на Украине как обычно в Телеграме https://t.me/boris_rozhin

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Мнение: Друг Чарли

30.08 / Момент истины

12.07 / Письмо счастья: как семилетний поклонник порадовал королеву Елизавету необычной головоломкой

15.12 / Скандалы: Новые хозяева

21.07 / Мнение: ТТХ УДК типа 23900

01.08 / Китай оборудовал свои корабли генераторами для лазеров и рельсовых пушек

07.10 / Мнение: Беззащитная фигурка, закутанная в мягкий халат

30.10 / Вслед за Тимати: Анастасия Решетова стала ведущей шоу на ТНТ

14.03 / Актриса Саша Грей получила российское гражданство

13.10 / Мнение: Письмо: “Опять улетела в ЧС”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика