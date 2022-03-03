В преимущество можно превратить любой недостаток: какие тренды 2022-го украсят любую женщину с широкими плечами

Фигура может стать очень близкой к идеальным параметрам, если правильно подобрать одежду. Вот тренды нынешнего и предстоящего сезонов, которые помогут завуалировать такой недостаток (как считают некоторые женщины, хотя этот минус является относительным), как широкие плечи.

Длинное пальто

Такая модель никогда не выходит из моды, поэтому вы можете выбрать пальто с любой расцветкой и фасоном. Однако самыми подходящими для фигуры с широкими плечами являются темные тона, а также отсутствие подплечников. Силуэт выглядит более утонченным, сохраняются правильные пропорции, а также темное пальто отлично сочетается с одеждой любых цветов.

Укороченный топ с открытой талией

Наличие широких плеч не исключает наличие тонкой талии. И даже далеко не осиная талия будет смотреться выигрышно, если вы наденете укороченный топ и оставите ее открытой. Отдайте предпочтение однотонному костюму темного цвета такого фасона, где не будет акцента на плечах.

Стройные ноги

Наверняка у вас есть те части тела, которыми вы можете гордиться. Например, вы являетесь счастливой обладательницей стройных ног, которые помогут вам при правильном выборе одежды сместить внимание и отвести его от широких плеч. Наденьте короткие шорты, а также обувь на каблуках. Ваша фигура будет смотреться просто восхитительно.

Открытая шея

Открывайте шею, а именно выбирайте глубокие вырезы. Например, джинсовый комбинезон, который находится в тренде в этом сезоне, с расстегнутыми сверху пуговицами смотрится очень эффектно. Глубокий вырез привлекает внимание и визуально делает плечи более узкими. Сохраняется пропорция, которая позволяет воспринимать образ целостным и лишенным изъянов. Оптически рост кажется выше, а фигура – стройнее.

Многослойные образы

Многослойность помогает замаскировать любой недостаток фигуры. В данном случае рекомендуется отдать предпочтение корсету, который подчеркнет утонченность талии и спрячет широкие плечи. Корсет сегодня надевают прямо на другие вещи (например, блузу или рубашку). Наброшенный поверх плащ также замаскирует недостаток и дополнит оригинальный образ, который можно смело назвать стильным и креативным.

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Объем внизу рукавов и брюк

Отличный трюк, который также позволит вам сместить центр внимания с широких плеч. Выберите костюм с оборками, искусственным мехом или перьями внизу брюк и рукавов. Эти декоративные элементы обязательно должны быть относительно большими (по сравнению с остальными деталями наряда). Выглядит комплект очень привлекательно, он может быть как облегченным для теплого времени года, так и достаточно теплым для прохладной погоды.

Рубашки оверсайз

Модные в этом сезоне рубашки могут прекрасно дополнить любой комплект. Их можно носить с брюками, шортами, юбками, с куртками, пальто и прочими вещами. Такая модель рубашки удобна тем, что не подчеркивает плечи. То есть пройма не находится на обычном месте, она спущена, что позволяет визуально убрать лишнюю ширину. Отличным решением будет надеть верхнюю одежду в виде длинного пальто или жакета. Вы также можете оставить ноги открытыми, что даст вам возможность продемонстрировать красоту их формы и сделать фигуру более утонченной и максимально пропорциональной.

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Сочетание узоров и цветов

Многослойность, соединение тканей разных фактур, смешение фасонов, а также сочетание узоров и цветов помогут вам создать стильный и очень удобный в данном случае образ. Вы сможете продемонстрировать свою оригинальность и креативность, поскольку комплект одежды будет однозначно необычным и гарантированно привлекательным. Поэкспериментируйте, и вы сможете выбрать себе те предметы одежды, в которых будете себя чувствовать максимально комфортно. Можно с уверенностью сказать, что отсутствие акцента на плечах не позволит увидеть, что они несколько широки.

Нюдовый топ и яркий костюм

Желтый цвет является одним из самых модных в этом сезоне. Он не только прекрасно смотрится на любых вещах, но и является позитивным, и поднимает настроение. Отдайте предпочтение желтому комплекту, в который входит мини-юбка и пальто, дополните его топом телесного цвета. Обувь наденьте изумрудного цвета, можно выбрать такие же перчатки и сумку (солнцезащитные очки оставьте желтыми или также цвета изумруда).