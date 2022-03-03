 

Мнение: Термодинамика и синергетика

03.03.2022, 17:10, Разное
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«Не-война» с Украиной ставит точку в эволюции нынешнего режима. Он прошел практически все стадии периферийного компрадорского капитализма до квази-фашистского образования реваншистского и имперского толка. Внутренняя катастрофа поставила этот режим перед единственным возможным сценарием — военным. Не будь украинских националистов, нашлись бы прибалтийские фашисты или (не нужно даже удивляться) для белорусов нашли бы какое-то определение. Неважно с кем — банкротство требует только одного: внешней экспансии. В которой будет сжигаться внутренний протестный потенциал и внутриэлитные противоречия.

Это заведомо проигрышная история, так как пытаясь разомкнуть закрытую систему, режим закрывает его еще более плотно. Но здесь нет стратегии: это рефлекторная чисто тактическая задача из серии «нам бы ночь простоять». Горизонт планирования исчезает в «тумане войны».

Но как учит нас философия, «в моем конце мое начало». У любой медали есть две стороны. Термодинамика с ней полностью согласна: энтропия — это хаос, это смерть системы. Но энтропия — не абсолютное зло. Она проходит через точку перегиба и превращается в свою противоположность. Термодинамика заканчивается, начинается синергетика. Именно в хаосе возникают локусы будущего. Именно хаос создает зародыши будущих новых систем.

Наше Солнце — вторичная звезда, возникшая на месте взрыва первичной звезды, состоявшей только из водорода. В ходе эволюции первичная звезда создала в своих недрах почти всю таблицу Менделеева, и ее взрыв с последующей пересборкой окружающего пространства в Солнечную систему создал планеты, состоящие уже не только из водорода, и на одной из них возникла жизнь. Которую теперь один юркий сперматозоид с поехавшей крышей очень хочет обнулить.

Хаос, в который входит Россия, одновременно становится и шансом на будущее. Правда, как обычно, тут возникают два условия. Необходимое и достаточное.

Необходимое заключается в том, что уровень хаоса все еще недостаточен для перехода к законам синергетического развития. Мы должны упасть еще ниже. Гораздо ниже. Собственно, «должны» – это почти метафора, так как мы уже на пути туда. Безостановочном.

Достаточное условие после достижения необходимого — это смена правящей касты в России. Полная и тотальная. По понятной причине: для решения проблемы нужно выйти на уровень, выходящий за пределы уровня, на котором эта проблема была создана. Проще говоря — тот, кто привел страну к катастрофе, никогда ее из катастрофы не вытащит. Правящая Россией знать сделала все, чтобы загнать нас в это кромешное состояние, и рассчитывать, что она же нас из него выведет — верх наивности. Не они. Это факт.

Когда эти два условия будут выполнены — у нас появится шанс. А пока — мы будем продолжать жить по законам термодинамики. Других пока для нас нет.

Источник: Эль Мюрид



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