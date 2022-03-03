Рада утвердила законы об общей мобилизации и национализации российского имущества

Всего сегодня на пленарном заседании было принято 14 законов и одно постановление. Последний документ касается обращения в ООН, к верховному комиссару ООН по делам беженцев, Красному Кресту, Европарламенту и другим организациям, парламентам и правительствам других государств в связи с необходимостью обеспечения защиты гражданского населения Украины от российского вторжения.

Также парламентарии приняли:

закон об утверждении указа президента Украины “Об общей мобилизации”;

закон об одобрении указа президента Украины “Об использовании Вооруженных сил Украины и других военных формирований”;

закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность);

закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность);

закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по запрету изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропагандирование действий государства-агрессора);

закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об усилении уголовной ответственности за изготовление и распространение запрещенной информационной продукции);

закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно дополнительного регулирования обеспечения деятельности правоохранительных органов в сложных условиях военного положения;

закон Украины “О внесении изменений в закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” об изменении подсудности судов”;

закон Украины “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения”;

закон Украины “Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины”;

закон о защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны;

закон об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов;

закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство;

закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Украинские власти сообщают, что оккупанты отказываются предоставлять гуманитарные коридоры для выведения мирного населения из зоны боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают. В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

—