 

Грузия подает заявку на вступление в ЕС. Вслед за Украиной

03.03.2022, 17:06, Новости дня
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“Сегодня исторический день для Грузии. От имени страны подписываю заявку на членство в Евросоюзе”, – заявил премьер. 

Он сказал, что Грузия разделяла европейские ценности на протяжении всей своей истории, а европейское будущее является “программой, определенной грузинским народом для всех правительств Грузии”. 

“Демократия, верховенство закона, защита прав человека, хорошее правление уже являются частью нашей повседневной жизни”, – заявил Гарибашвили и заверил, что в стране “активно внедряют европейские нормы и стандарты во всех сферах политической, экономической и социальной жизни”. 

Грузия планировала подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году, отмечает портал. Однако после того, как заявку на вступление в Евросоюз по спецпроцедуре подала Украина, власти страны анонсировали аналогичный шаг. 

2 марта председатель правящей партии “Грузинская мечта” Ираклий Кобахидзе анонсировал подачу заявки на вступление в ЕС по ускоренной процедуре, пишет “Эхо Кавказа”. Решение приняли “исходя из политического контекста и новой реальности”, заявил политик. 

Контекст:

Сейчас статус кандидатов на членство в ЕС имеют пять стран: Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция.

Украина подала заявку на вступление в ЕС по спецпроцедуре на фоне полномасштабного вторжения России. Гарибашвили не поддерживал введение антироссийских санкций за вторжение в Украину, из-за этого на улицы Тбилиси вышли тысячи людей с требованием его отставки. Президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла Украины в Грузии – “за преграды для добровольцев, желающих нам помочь и за безнравственную позицию по поводу санкций”. 

Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз и отправил соответствующее письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, который сейчас председательствует в Совете ЕС. 1 марта заявка была зарегистрирована. В тот же день Европарламент принял резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Европейский парламент поддержит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По данным украинских властей на вечер 2 марта, оккупанты потеряли почти 9 тыс. человек личного состава. Также уничтожены десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотни боевых бронированных машин и другой техники российской армии. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Роскомнадзор считает не соответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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