 

“Отряды Путина” потребовали нанести ядерный удар по Берлину, Амстердаму и Лондону

03.03.2022, 16:51, Разное
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Всероссийская патриотическая организация “Отряды Путина” провела серию одиночных пикетов в Омске, Воронеже и Нижнем Тагиле с требованием нанести удар с использованием ядерного оружия по столицам Германии, Нидерландов и Великобритании. 

“Распоясавшиеся и ощущающие свою безнаказанность западные лидеры развернули бандитско-фашистскую кампанию против России. Они вводят санкции и грозят поставить Россию на колени. Доколе мы будем это терпеть? Требуем немедленно поднять наши стратегические бомбардировщики и превратить Берлин, Амстердам и Лондон в радиоактивный пепел”, – заявил старший комиссар “Отрядов Путина” Ефим Климов.

Лидеры движения попросили руководство России не уничтожать Вашингтон – в столице США пройдёт судебный процесс над западными лидерами, виновными в разжигании конфликта с Россией. К ответственности планируется привлечь все страны, которые с 2014 года вводили санкции против Москвы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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