 

Под санкциями дуб и кот — да и кошачий весь народ

03.03.2022, 16:40, Разное
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Это ж надо было додуматься — за компанию с олигархами и роллс-ройсами загнать под санкции ни в чем неповинных кошек. Мало того, еще и дуб.

Знать, не осталось в России известных личностей, на коих не висели бы гроздья ограничений, раз светлые умы западных санкционеров принялись за животных и растения… Что ж, их на наших просторах сколько угодно, — поистине поле непаханое — только успевай принимать эпохальные решения!

Чем же провинились перед Западом усатые-полосатые? Неужто, как ягненок в известной басне Крылова, кот «виноват уж тем, что хочется…» А далее можно смело подставлять все, о чем так страстно мечтают в США и ЕС.

Однако ж при всем при том закрадывается мысль, что там просто опасаются наших серьезных сибиряков да и просто дворовых котов, поднаторевших в битвах с зубастыми и когтистыми противниками. Только представьте себе, как на Европу идут полчища косматых васек с растопыренными усами!

Наверняка струхнула Международная федерация кошек и решила от греха подальше аж до 31 мая запретить даже самым породистым участвовать в выставках под эгидой FIFE. И вообще российских кошачьих нельзя регистрировать в родословных книгах FIFE вне пределов России. Дай этим деятелям волю, они бы и их владельцев, проживающих в Российской Федерации, не выпускали бы за границы этой страшной страны. А объяснение этой санкции просто за уши притянуто:

«…наши украинские коллеги—любители кошек отчаянно пытаются позаботиться о своих кошках и других животных в этих тяжелых условиях. Мы очень рады, что многие члены клубов FIFE, граничащих с Украиной, таких как Польша, Румыния, Венгрия, Словакия и Молдова, протягивают руку помощи своим украинским друзьям-заводчикам».

Ну а Тургеневский дуб — его-то за что не пускают на объявленный в Европе конкурс «Дерево года»? Прославленная реликвия природного музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» победила в российской части этого состязания. Но бедному дубу не повезло: в ноябре он не смог выстоять под напором урагана, что не помешало бы рухнувшему дереву, бывшему в числе лидеров конкурса, стать его победителем.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, при голосовании в последний день появились «ненужные европейским организаторам результаты». Они же, дескать, за международную изоляцию России, но не против простых людей. При этом присоединяются к наказаниям за российское «военное вторжение» на Украину. Глава региона попытался спросить у организаторов конкурса:

«Как вас напугало дерево? Чем оно угрожает вам? Как вы собираетесь вымарывать Тургенева из мировой литературы? Хотите вы давить — давите, вводите санкции — вводите, включайте в санкции кого хотите, хоть меня, хоть любого чиновника в Орловской области, но дуб — это выше моего понимания…»

Источники информации и картинок: tvtver.ru, ru.armeniasputnik.am, goodfon.ru, kommersant.ru, kommersant.ru

Ненадежный источник: РИА Fognews



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