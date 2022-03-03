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В Рыбинске открывают пункт сбора помощи жителям Украины

03.03.2022, 16:44, Новости
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Рыбинцы могут оказать помощь жителям Луганской и Донецкой народных республик продуктами питания, предметами первой необходимости и личной гигиены.

Пункт сбора открыт во ДС «Полёт» 4 марта с 12 до 19 часов и 5 марта с 9 до 13 часов.

Гуманитарный груз будут формировать в каждом муниципальном образовании региона, чтобы потом единым рейсом переправить жителям ДНР и ЛНР.

– Жители Донбасса – наши соотечественники, русскоязычные граждане, многие – граждане РФ, они вправе рассчитывать на нашу помощь. Я думаю, многие могут поддержать людей, которые оказались в трудной ситуации. Давайте сделаем это вместе. Это важно и для Донбасса, и для нас, рыбинцев, – отметил и.о. главы администрации города Рыбинска Алексей Рябченков.

Во Дворце спорта «Полёт» принимают продукты длительного хранения в пачках, детское питание, бутилированную воду, а также предметы личной гигиены: зубные щетки, пасту, мыло, одноразовые полотенца, памперсы и т.д. Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке, с этикетками.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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