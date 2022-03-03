 

Собянин рассказ о развитии “Московской электронной школы”

03.03.2022, 16:30, Разное
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Градоначальник уточнил, что в “Портфолио учащегося” хранится вся информация о достижениях школьника в учебе, дополнительном образовании, проектной и исследовательской деятельности.

Пользователи могут вносить информацию самостоятельно и делиться ей с педагогами, друзьями и организациями. Сейчас в “МЭШ” загружено уже более двух миллионов записей о достижениях.

В помощь учителям с этого года появились скорректированные общегородские шаблоны поурочных планов по всем предметам. Также обновился конструктор поурочного планирования.

Теперь с помощью базы заданий библиотеки “МЭШ” у учителей появилась возможность автоматически сформировать тесты для цифрового домашнего задания. Педагоги могут планировать работу быстро и качественно.

Кроме того, интеграция “МЭШ” с единой цифровой платформой здравоохранения позволила отказаться от ряда бумажных справок. Например, справка после болезни ребенка для школы и детского сада теперь доступна онлайн.

Развивается и дополнительное образование. Сейчас в городских кружках и секциях занимается более миллиона учащихся в возрасте от пяти до 18 лет.

Спрос на рабочие специальности также растет. В 2021 году самыми популярными направлениями стали ИТ-специальности. Конкурс на них достигал до 30 человек на место.

“МЭШ” разработана в 2016 году городским департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий. Уже зарегистрировано свыше 2,8 миллиона пользователей сервисов проекта: 1,1 миллиона школьников, 1,7 миллиона родителей и 60 тысяч педагогов.

Благодаря “МЭШ” все они имеют доступ к двум миллионам электронных образовательных материалов. Базу пополняют в том числе учителя из других регионов России, крупные издательства и IT-компании.



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