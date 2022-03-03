Украинские нацбаты ведут себя в Донбассе как мародеры и грабители – Лавров

Глава МИДа России заявил, что Запад пытается закрыть любые

источники информации из России о ситуации на Украине, в частности о том, как

украинские националистические батальоны ведут себя при отступлении. “Украинские

нацбаты ведут себя в Донбассе как мародеры и грабители”, –

сказал Лавров.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна

Москалькова направила обращение комиссару ООН по правам

человека. Она заявила, об участившихся провокациях и втягивании мирных жителей

в боевые действия со стороны военных Украины и националистов. “Ни в коем

случае не должно страдать мирное население и тем более использоваться в

качестве живого щита”, – говорится в обращении.

Накануне Сергей Лавров заявил, что Украина тянет время с

переговорами по указу США. Второй этап переговоров был запланирован на 2 марта,

однако встреча отложилась. В связи с этим глава МИД высказался о сложившейся

ситуации. Он отметил, что Россия готова к встрече и она начнется, как только

украинская сторона выйдет на связь.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир

Путин заявил о начале военной спецоперации на Донбассе после признания независимости

ДНР и ЛНР. 28 февраля состоялся первый этап переговоров между Россией и

Украиной.