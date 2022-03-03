 

Украинские нацбаты ведут себя в Донбассе как мародеры и грабители – Лавров

03.03.2022, 16:30, Разное
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Глава МИДа России заявил, что Запад пытается закрыть любые
источники информации из России о ситуации на Украине, в частности о том, как
украинские националистические батальоны ведут себя при отступлении. “Украинские
нацбаты ведут себя в Донбассе как мародеры и грабители”, –
сказал Лавров.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна
Москалькова направила обращение комиссару ООН по правам
человека. Она заявила, об участившихся провокациях и втягивании мирных жителей
в боевые действия со стороны военных Украины и националистов. “Ни в коем
случае не должно страдать мирное население и тем более использоваться в
качестве живого щита”, – говорится в обращении.

Накануне Сергей Лавров заявил, что Украина тянет время с
переговорами по указу США. Второй этап переговоров был запланирован на 2 марта,
однако встреча отложилась. В связи с этим глава МИД высказался о сложившейся
ситуации. Он отметил, что Россия готова к встрече и она начнется, как только
украинская сторона выйдет на связь.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир
Путин заявил о начале военной спецоперации на Донбассе после признания независимости
ДНР и ЛНР. 28 февраля состоялся первый этап переговоров между Россией и
Украиной.



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