Рада поддержала указ о всеобщей мобилизации на Украине

Верховная рада поддержала указ президента Украины Владимира Зеленского о всеобщей мобилизации.

Также Рада приняла закон о принудительном изъятии собственности РФ на территории Украины, передает РИА «Новости».

Кроме того, парламент принял закон, ужесточающий ответственность за мародерство, диверсии, госизмену вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.