 

Колонна гуманитарной помощи выехала из Краснодара в Херсонскую область

03.03.2022, 16:25, Новости дня
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Колонна гуманитарной помощи, состоящая из шести грузовых автомобилей, выехала из Краснодара в Херсонскую область Украины. Всего доставят 60 тонн продуктов питания.

«Сегодня продолжается работа по сбору и отправке гуманитарной помощи беженцам, <…> порядка 60 тонн будет собрано и отправлено», – рассказал ТАСС руководитель Ресурсного центра добровольчества Краснодарского края Сергей Мальцев.

Он добавил, что продукты питания, товары первой необходимости, гигиенические наборы, товары для детей отправятся в ЛНР, ДНР и в Херсонскую область Украины.

2 марта в Краснодаре завершилась погрузка гуманитарной помощи для жителей населенных пунктов Херсонской области Украины. Колонна грузовиков доедет до Симферополя, далее гуманитарный груз доставят на Украину транспортом Республики Крым и Министерства обороны России.



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