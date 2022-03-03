Грузия официально попросилась в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в четверг «от имени своей страны» в прямом эфире грузинского ТВ подписал заявку на предоставление стране статуса кандидата на членство в ЕС в ускоренном порядке и назвал этот день «историческим», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, Грузия делает «важный шаг» на пути интеграции с Евросоюзом. С 2014 года Грузия имеет с ЕС Соглашение об ассоциации.

Грузия намеревалась подать заявку в 2024 году, однако сейчас приняла решение сделать это раньше на фоне событий на Украине.

«Грузия – европейская страна», – сказал премьер-министр.

Ранее глава Еврокомиссии пообещала обсудить членство Украины в ЕС после окончания войны.