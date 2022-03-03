 

Правительство предлагает привязать цены на жизненно важные лекарства к курсу валют

03.03.2022, 16:20, Разное
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В настоящий момент цены на препараты формируются в зависимости от экономических и социальных факторов, к которым относится изменение условий, порядка и стоимости производства лекарств.

В новом документе предусмотрена возможность для медучреждений закупать лекарства, медицинские изделия и расходные материалы по упрощенной процедуре.

Кроме того, Фонд обязательного медицинского страхования сможет приобретать средства реабилитации и услуги у единого поставщика в том случае, если они не имеют российского аналога и не произведены в странах, которые ввели санкции против РФ.

Законопроект также повышает максимальную сумму закупки лекарств у единственного поставщика для назначения одному пациенту в полтора раза — с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

Ранее в Государственной Думе анонсировали разработку экстренных мер на случай прекращения зарубежных поставок лекарств или подорожания запатентованных препаратов.



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