Илья Авербух о семейной жизни с Арзамасовой и своей роли отца: “Всю нагрузку взяла на себя Лиза”

В декабре прошлого года Илья Авербух и Лиза Арзамасова отметили первую годовщину своего брака, в котором родился их сын Лев – 14 марта мальчику исполнится уже 6 месяцев. Лиза и Илья не скрывают мальчика от публики – забавные видео и снимки малыша изредка, но появляются в аккаунтах Instagram звездных родителей. А вот о своих отношениях пара особо распространяться не любит. Полноценную историю своего романа, о котором заговорили летом 2020, Лиза и Илья пока не рассказывают, но и от комментариев на эту тему не отказываются. В недавнем интервью “КП-Екатеринбург” Авербух признался, что серьезный оборот его отношения с Лизой Арзамасовой приняли задолго до того, как об этом узнали журналисты.

Эти два года жизни вместе с Лизой прошли как один день одного большого счастья, – поделился фигурист.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух в день свадьбы

Авербух так е рассказал, как появление ребенка повлияло на их с Лизой отношения:

С Лизой мы нашли гармонию и идеальный баланс в отношениях. Мы не знаем, что такое конфликт. Мы не знаем, что такое повышенные тона, косой взгляд и многозначительное молчание. Каждый наш день наполнен тем чувством, которое люди называет любовь. Мы с огромным уважением относимся друг к другу и к тому, что мы делаем. Вдвоем мы часто гуляем по Москве, ходим в кино, в театры, или смотрим фильмы дома. Много времени мы проводим вместе с нашим сыном Львом.

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Фигурист добавил, что наслаждается ролью отца во многом потому, что все бытовые вопросы на себя взяла его 26-летняя супруга:

Рождение моего второго сына добавило в мою жизнь еще больше эмоций и радости, стремление творить, созидать, в том числе и ради него и видеть в нем продолжение своих дел. А что касается бытовых историй, то всю нагрузку взяла на себя Лиза. Спасибо ей за это огромное. Я, конечно, стараюсь помогать, но 90% бытовых сложностей Лиза взвалила на свои плечи. И, как мне кажется, блестяще справляется с ними и даже получает от этого большое удовольствие.

Напомним, HELLO.RU первым сообщил о романе знаменитостей в июле 2020 года. Их союз для многих тогда стал неожиданностью, в основном, из-за 21-летней разницы в возрасте. Впрочем, как признался Илья, его совсем не смущает тот факт, что супруга намного моложе, отметив, что между ними “нет никакой пропасти”. Для Авербуха брак со звездой “Папиных дочек” Лизой Арзамасовой стал вторым. Ранее он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой, которая родила ему сына Мартина. Сегодня, 3 марта, он отмечает свое 18-летие.