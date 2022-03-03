После развода с Ким Кардашьян Канье Уэст подтвердил роман с ее двойником

Канье Уэст очень болезненно переживает развод с Ким Кардашьян. Несколько месяцев он искал утешения в объятиях актрисы Джулии Фокс, но в День всех влюбленных пара объявила о своем расставании. А в последнее время рэпера все чаще видят в компании Чейни Джонс, которая как две капли воды похожа на Ким Кардашьян. Причем не только внешне, но и в вопросах стиля. А пока поклонники гадали, что же на самом деле связывает Йе с 24-летней девушкой, Чейни рассекретила отношения с рэпером сама.

В сторис она опубликовала совместное фото с рэпером, добавив на снимок эмодзи серного сердечка. К слову, любимого цвета Уэста. Таким же фото поделился у себя в профиле и Канье, добавив символ черного сердечка в подписи, подтвердив таким образом роман с Чейни. Только вскоре этот снимок был удален, но пользователи соцсетей уже успели растащить его по фанатским пабликам.

Впрочем, принимать решения и брать свои слова обратно – вполне в духе Уэста. Так, незадолго до слушания по бракоразводному процессу с Кардашьян, он заявил, что все нелицеприятные комментарии, адресованные Ким, в соцсетях писал не он. И на всякий случай почистил в своем аккаунте всю ленту. Но исходу дела это не помешало – телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян официально больше не является супругой рэпера Канье Уэста.

Вчера, 2 марта, американский суд удовлетворил прошение Ким о досрочном расторжении брака, которое она подала в декабре прошлого года. Как сообщают американские СМИ, Ким лично приняла участие в заседании суда. Она вышла на связь и выступила на слушании из своего дома. Канье Уэста в суде представлял адвокат, заявивший, что рэпер примет любое решение и не будет его обжаловать. Ким Кардашьян приняла решение отказаться от фамилии Уэст, хотя до последнего носила двойную.