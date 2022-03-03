 

После развода с Ким Кардашьян Канье Уэст подтвердил роман с ее двойником

03.03.2022, 16:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Канье Уэст очень болезненно переживает развод с Ким Кардашьян. Несколько месяцев он искал утешения в объятиях актрисы Джулии Фокс, но в День всех влюбленных пара объявила о своем расставании. А в последнее время рэпера все чаще видят в компании Чейни Джонс, которая как две капли воды похожа на Ким Кардашьян. Причем не только внешне, но и в вопросах стиля. А пока поклонники гадали, что же на самом деле связывает Йе с 24-летней девушкой, Чейни рассекретила отношения с рэпером сама. 

В сторис она опубликовала совместное фото с рэпером, добавив на снимок эмодзи серного сердечка. К слову, любимого цвета Уэста. Таким же фото поделился у себя в профиле и Канье, добавив символ черного сердечка в подписи, подтвердив таким образом роман с Чейни. Только вскоре этот снимок был удален, но пользователи соцсетей уже успели растащить его по фанатским пабликам.

Впрочем, принимать решения и брать свои слова обратно – вполне в духе Уэста. Так, незадолго до слушания по бракоразводному процессу с Кардашьян, он заявил, что все нелицеприятные комментарии, адресованные Ким, в соцсетях писал не он. И на всякий случай почистил в своем аккаунте всю ленту. Но исходу дела это не помешало – телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян официально больше не является супругой рэпера Канье Уэста. 

Вчера, 2 марта, американский суд удовлетворил прошение Ким о досрочном расторжении брака, которое она подала в декабре прошлого года.  Как сообщают американские СМИ, Ким лично приняла участие в заседании суда. Она вышла на связь и выступила на слушании из своего дома. Канье Уэста в суде представлял адвокат, заявивший, что рэпер примет любое решение и не будет его обжаловать.  Ким Кардашьян приняла решение отказаться от фамилии Уэст, хотя до последнего носила двойную. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Мнение: «Опатриотившиеся» (и обанкротившиеся) патриоты

11.11 / От армейских до расшитых блестками: как менялись тренды на комбинезоны за десятилетия

13.04 / Национальный совет по разведке: в ближайшие 20 лет Россия останется «разрушительной силой»

26.10 / Мнение: Уходим на закат

25.09 / Мнение: Польский бумеранг

28.08 / Ким Кардашьян представила новую коллекцию “голого” белья

30.04 / Меган Маркл и принц Гарри поздравили Кейт Миддлтон и принца Уильяма с годовщиной брака

18.03 / В США созданы беспилотники для атаки ПВО России роем

23.08 / Олег Меньшиков уступил пост директора театра им. М. Н. Ермоловой: официальное заявление

19.12 / Кто может повторно заразиться COVID-19? Ответил академик РАН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика