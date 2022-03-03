 

Обеспечением “стабильности” Петербурга займется бывший сотрудник британской НКО

03.03.2022, 16:11, Новости дня
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Теперь за экономическую и социальную стабильность в Петербурге будет отвечать отдельная структура под контролем губернатора Александра Беглова. Пресс-служба Смольного сообщила, что в городе создан оперативный штаб по обеспечению экономической и социальной стабильности. В обязанности ведомства будут входить защита интересов петербуржцев и представителей бизнеса, а также координация работы по устойчивости развития экономики региона.

В состав оперштаба вошли представители петербургского бизнеса и деловых ассоциаций, руководители региональных комитетов и иных городских ведомств. На должность заместителя руководителя назначили вице-губернатора по финансовым вопросам Алексея Корабельникова.

До начала работы в органах государственной власти Корабельников работал в британской консалтинговой компании Ernst&Young. Это некоммерческая организация, которую законодатели просили признать иноагентом. Сейчас Ernst&Young входит в состав «Национальной организации по стандартам финансового учета и отчетности».

Получается, что реализовывать меры по экономической и социальной защите петербуржцев будет чиновник, причастный к особенно недружественному к РФ государству. И это в условиях нестабильности и жестких антироссийских санкций. Назначение Алексея Корабельникова на должность заместителя нового оперативного штаба Смольного может плохо повлиять на социальную и экономическую обстановку в Петербурге.

СМИ также считают это решение правительства Петербурга неудачным. Связи Корабельникова с британской НКО вряд ли положительно скажутся на экономике Северной столицы.



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