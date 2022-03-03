Повседневные фасоны макси-платьев на весну 2022 года: с рукавами-фонариками, асимметричным низом и другие

Платье – один из самых любимых и популярных элементов женской одежды. Много их точно не бывает – так вам скажет любая женщина. Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными фасонами макси-платьев весеннего сезона 2022 года.

Эффектно и стильно

На модных показах фасоны платьев с цветочным принтом пользуются большой популярностью. Это абсолютно универсальная одежда, подходящая для любых случаев в жизни. Обратите внимание на модель с длинными рукавами и воротником-стойкой. У платья есть боковой разрез, который выгодно подчеркивает красоту стройных ножек. В холодное время года носите модель с ботинками или ботильонами, а в теплое лучшими союзниками станут сандалии или эспадрильи.

Цветные платья – удачный выбор

Такое платье сразу же поднимает настроение. Ищете идеальный вариант для покупки? Смело берите платье с цветочным орнаментом. Он всегда в моде. Отличный вариант – платье-макси с особыми деталями: пышные рукава, кружевная отделка, необычные вырезы. Цветочное платье с рюшами под грудью и рукавами-фонариками займет достойное место в вашем шкафу.

Асимметрия

Эксперт в области моды итальянка Кандела Пелицца, имеющая огромное количество поклонников, предпочитает платье в цветочек с асимметричным подолом. Данный фасон – один из популярных в наступившем сезоне. Кандела Пелицца добавляет весеннее классике новое звучание. Платье в цветочек она предлагает носить с кожаной ветровкой и мокасинами с белыми носками. Образ получается модным и очень молодежным.

На бретельках

Еще один популярный фасон любимого цветочного платья. Если вы думаете, что такую одежду носят только летом, то вы ошибаетесь. Не стоит ждать теплых дней, чтобы носить любимые вещи. Возьмите теплый кардиган или джемпер и носите его с платьем на бретельках. Идеальный вариант для весеннего сезона.

С драпировками

Наслоения ткани помогают визуально скорректировать фигуру и отвлечь внимание от проблемных мест. Драпировка или рюши, расположенные на одной стороне одежды, позволяют нарушить прямолинейность и смягчить силуэт, добавляя необходимые объемы. На фотографии вы можете видеть платье с драпировкой, отлично сочетающееся с кожаным жилетом и туфлями на небольшом каблуке. Также обратите внимание на мини-платье в стиле ретро с драпировкой сбоку.

В заключение

Какой бы вариант платья с цветочным принтом вы ни выбрали, помните, что ориентироваться стоит на особенности вашей фигуры. Приятных вам покупок не только весной, но и в любое время года!