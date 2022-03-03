 

Пальто в клеточку: выбираем трендовые варианты для верхней одежды на весну

03.03.2022, 15:50, Разное
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Пальто – это отличный вариант верхней одежды не только в холодное, но и теплое время года. Предлагаем познакомиться с самыми модными и стильными вариантами на весну. Они настолько разнообразны, что любая женщина сможет выбрать подходящий наряд.

Яркое разноцветье

В холодное время года цветовая палитра верхней одежды достаточно скромная и спокойная. Поэтому весной стоит обратить внимание на более яркие фасоны. Тем более что вариантов в продаже огромное количество.

В стиле военно-морского флота

Темно-синее пальто всегда будет в моде. Оно уже давно стало классикой. В отличие от распространенного черного цвета, синий смотрится более мягко и женственно. Под такое пальто подойдет белая футболка, а также изделия из джинсовой ткани.

Стеганые

Тенденция ношения стеганого пальто сохраняется на протяжении долгого времени. Это отличная новость! Водонепроницаемая ткань будет надежной защитой в непогоду.

Пальто-халат

Очень часто именно небольшие детали играют существенную роль при создании яркого и эффектного образа. Пальто без пуговиц с поясом – отличный вариант для теплой погоды.

Из овчины

Не спешите от нее отказываться. Безусловно, овчина – это теплый материал, который предпочтительнее в использовании верхней одежды для зимнего периода. Но вы всегда можете выбрать такой вариант пальто, где овчина присутствует лишь в качестве отделки.

Пальто в клеточку (основное фото)

Модель уже давно прочно обосновалась в гардеробе модниц. Пальто в клетку подходит любой представительнице прекрасного пола. С ним очень легко создавать различные образы. Самое главное – это уметь подбирать аксессуары. Клетчатое пальто можно носить с тонким шарфом или сумкой с леопардовым принтом. Весной лучше выбрать короткое пальто. Хотя и у длинного найдутся свои поклонницы. Женственный силуэт, прямой крой всегда были и будут в тренде.



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