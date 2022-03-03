Политолог Воскресенский о предстоящих судьбоносных переговорах: Украина решила тянуть время

Эксперт констатировал, что делегация Незалежной уже

прибыла в Польшу, однако не желает участвовать в обсуждении спецоперации на Украине именно на ранее согласованной территории.

Руководитель Круглого стола демократических

сил предположил, что такая позиция киевской делегации может быть связана с какими-то ассоциациями, передает РИА ФАН. Юрий Воскресенский напомнил, что именно в Беловежской Пуще в свое время Советский

Союз потерял свою государственность.

Политолог заявил, что, вероятно, таким образом “Украина решила тянуть время”. Он добавил, что она, возможно, ждет резервов или добровольцев из

интернациональных бригад для спецоперации. В свою очередь глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что саммит пройдет там, где и был запланирован – в Брестской области Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Ранее Юрий Воскресенский рассказал, что состав киевской делегации на судьбоносных переговорах с

Россией на фоне проведения спецоперации на Украине может подвергнуться

некоторым изменениям. Напомним. второй раунд переговоров посвящен урегулированию военного противостояния между странами. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал датой проведения переговоров вечер 2 марта.