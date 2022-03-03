Одна из мер поддержки: Как кредитные каникулы скажутся на благосостоянии россиян

В Госдуме внесли законопроект, который предлагает дать

россиянам кредитные каникулы до 30 сентября. Заслуженный юрист РФ высказался о

том, как эта инициатива скажется на благосостоянии россиян. Он заявил, что это

одна из оперативных мер поддержки граждан и бизнеса в условиях антироссийских

санкций, которые касаются не только государства , но и его граждан.

Эксперт добавил, что кредитные каникулы позволят избежать

просрочек платежей в условиях роста цен и нестабильности экономики. Долговая нагрузка

снизится, это поможет гражданам сохранить нормальную кредитную историю.

В законопроекте установлены сроки, в которые ограничение по

размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент

заключения договора потребительского кредита не подлежит применению.

После начала военной спецоперации Росси на Украине страны

Запада стали вводить серьезные антироссийские санкции. Ограничительные меры коснулись

банковской сферы, в связи с чем ключевая ставка ЦБ возросла до 20%. Также страны

Евросоюза закрыли все свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Перелеты

ограничены, туристы возвращаются из ЕС через другие страны.