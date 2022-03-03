 

Одна из мер поддержки: Как кредитные каникулы скажутся на благосостоянии россиян

03.03.2022, 15:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Госдуме внесли законопроект, который предлагает дать
россиянам кредитные каникулы до 30 сентября. Заслуженный юрист РФ высказался о
том, как эта инициатива скажется на благосостоянии россиян. Он заявил, что это
одна из оперативных мер поддержки граждан и бизнеса в условиях антироссийских
санкций, которые касаются не только государства , но и его граждан.

Эксперт добавил, что кредитные каникулы позволят избежать
просрочек платежей в условиях роста цен и нестабильности экономики. Долговая нагрузка
снизится, это поможет гражданам сохранить нормальную кредитную историю.

В законопроекте установлены сроки, в которые ограничение по
размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент
заключения договора потребительского кредита не подлежит применению.

После начала военной спецоперации Росси на Украине страны
Запада стали вводить серьезные антироссийские санкции. Ограничительные меры коснулись
банковской сферы, в связи с чем ключевая ставка ЦБ возросла до 20%. Также страны
Евросоюза закрыли все свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Перелеты
ограничены, туристы возвращаются из ЕС через другие страны.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Чтобы не было абьюза: 5 вещей, о которых женщине лучше позаботиться до брака

25.02 / «До сих пор работали пророссийские элементы в правительстве ФРГ»

20.08 / «Советую приговорить вредителей к расстрелу»

28.12 / Под Москвой прошел турнир по гиревому спорту

02.03 / Британец рассказал, что его с самого детства преследует жуткий Человек-Пес

31.12 / Самолеты у забора

11.08 / Прокат кинодрамы “Солнцепек” о трагедии 2014 года в Донбассе стартует с 12 августа

11.01 / Редкий кадр

01.09 / Лицо без маски – Личное мнение

21.06 / Ученые озадачены причиной возникновения мигрени у космонавтов на МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика