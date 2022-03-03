 

Посол в Ирландии заявил об угрозах российским дипломатам

03.03.2022, 14:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дипломаты РФ в Ирландии сталкиваются с постоянными угрозами, у здания дипмиссии проходят акции протеста, сообщил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы регистрируем постоянные угрозы в адрес сотрудников посольства … вот уже который день у посольства происходят с разной степенью интенсивности манифестации протеста», – цитирует РИА «Новости» посла.

 

Ранее нападение произошло на российское консульство в Исландии.

МИД потребовал от Канады обеспечить безопасность российского посольства в Оттаве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Столтенберг призвал Байдена вместе противостоять России

31.07 / Паркетник Toyota RAV4 получил новую спецверсию Black Edition

09.12 / «Одноклассники» назвали самые обсуждаемые события и людей в 2020 году

10.01 / Шведская кронпринцесса Виктория и ее супруг заразились COVID-19

09.11 / В полиции Херсонской области рассказали подробности ДТП с участием автобуса

24.09 / Во Вьетнаме использованные презервативы продавали как новые

10.07 / Кузнецова призвала разработать меры поддержки волонтеров-профессионалов

01.12 / В мире: Глава МИД Британии залезла на танк у границы РФ ради личной выгоды

13.02 / Правительство примет решения, чтобы авиакомпании продолжали полеты над Украиной – Офис президента

27.09 / Представлена новая версия Nissan Kicks для Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика