Посол в Ирландии заявил об угрозах российским дипломатам

Дипломаты РФ в Ирландии сталкиваются с постоянными угрозами, у здания дипмиссии проходят акции протеста, сообщил посол РФ в Ирландии Юрий Филатов в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы регистрируем постоянные угрозы в адрес сотрудников посольства … вот уже который день у посольства происходят с разной степенью интенсивности манифестации протеста», – цитирует РИА «Новости» посла.

Ранее нападение произошло на российское консульство в Исландии.

МИД потребовал от Канады обеспечить безопасность российского посольства в Оттаве.